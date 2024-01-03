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Kemer'de balıkçıları yunus sürprizi - Son Dakika
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Kemer'de balıkçıları yunus sürprizi

Antalya'nın Kemer ilçesinde balık avına çıkanlar, teknelerinin yanında yüzen yunus sürpriziyle karşılaştı. Mavi sularda su üstünde zıplayan yunus, balıkçılara adeta görsel şölen sundu. Yunusun kendilerine eşlik ettiğini gören teknedekiler hem heyecan yaşadı hem de o anları görüntüledi. Bir süre tekneyle ilerleyen yunus daha sonra gözlerden kayboldu.

Kemer\'de balıkçıları yunus sürprizi
03.01.2024 - 14:27,
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Antalya'nın Kemer ilçesinde balık avına çıkanlar, teknelerinin yanında yüzen yunus sürpriziyle karşılaştı. Mavi sularda su üstünde zıplayan yunus, balıkçılara adeta görsel şölen sundu.

Antalya'nın önemli turizm merkezleri arasındaki Kemer ilçesinde tekneyle gezintiye çıkan vatandaşlar bir anda yunusla karşılaştı. Küçük balıkçı teknelerinin arasından çıkan yunus, metrelerce havalanıp suya dalıp çıktı. Yunusun kendilerine eşlik ettiğini gören teknedekiler hem heyecan yaşadı hem de o anları görüntüledi. O sırada bir kadının ise yunusun şovu karşısında kahkaha attığı duyularak, "Sırılsıklam oldum, delirdi bu, çılgın" dediği duyuldu. Bir süre tekneyle ilerleyen yunus daha sonra gözlerden kayboldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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