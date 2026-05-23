Kemer\'de zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki kasap ve pastanelerde denetimlerde bulundu.

Kemer'de rutin denetim ve kontrollerini ara vermeden sürdüren zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, fiyat listesi ve genel hijyen kuralları gibi konularda denetim yaptı.

Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, kurallara uyan işletmelere de teşekkür etti. - ANTALYA