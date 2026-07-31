Kemer’in içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer’in içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor

Kemer’in içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer’in mevcut ve gelecekteki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı "Kemer İlçesi İçme Suyu İsale, Şebeke, Hat Yenileme ve Kanalizasyon Hatları İmalatı Yapımı İşi’’ çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer'in mevcut ve gelecekteki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı "Kemer İlçesi İçme Suyu İsale, Şebeke, Hat Yenileme ve Kanalizasyon Hatları İmalatı Yapımı İşi" çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 50 kilometrelik içme suyu imalatının 10 kilometresini tamamlayan ekipler, Tekirova Mahallesi'nde kanalizasyon imalatı çalışmalarına başladı.

ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer genelinde içme suyu hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında toplam 50 kilometre içme suyu hattı yapılması planlanıyor. Projede bugüne kadar yaklaşık 10 kilometrelik hat tamamlandı. Bu kapsamda Kemer Merkez Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin 500 metre HDPE içme suyu hattı ile 200 abone bağlantısı tamamlanırken, bölgedeki çalışmaların ilk etabı sona erdi. Göynük Mahallesi'nde ise bugüne kadar 4 bin 500 metre içme suyu hattı ile 250 abone bağlantısı gerçekleştirildi. Ekipler, planlanan program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirova'nın altyapısı güçleniyor

Tekirova Mahallesi'nde imara yeni açılan bölgelerin altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında toplam 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı ile 10 bin metre içme suyu şebekesi inşa ediliyor. Projede bugüne kadar 3 bin metre kanalizasyon hattı ve bin metre içme suyu hattı tamamlanırken, kalan hatların yapımı ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması, atık su altyapısının güçlendirilmesi ve yeni yerleşim alanlarının modern altyapıyla hizmet alması hedefleniyor.

Mahallelere yeni içmesuyu depoları

İş kapsamında Ulupınar, Tekirova, Göynük ve Kuzdere mahallelerinde toplam 7 adet prefabrik betonarme içme suyu deposu ve bu imalatları kapsayan sanat yapıları inşa edilecek. Depolar sayesinde suyun depolanması ve dağıtımı daha kontrollü ve verimli şekilde sağlanacak.

"Ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar yenileniyor"

Kemer genelinde altyapı yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Koordinatörü İsmail Selami Minta, "Bu yıl Kemer'imizde özellikle ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenilenmesine ağırlık verdik. Kemer merkez başta olmak üzere birçok mahallemizde eski içme suyu hatlarını yenileriyle değiştiriyoruz. Tekirova Mahallesi'nde ise imara yeni açılan bölgelerde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını oluşturuyoruz. Bu çalışmalarla hem altyapımızı güçlendiriyor hem de vatandaşlarımızın uzun yıllar sorunsuz içme suyu ve kanalizasyon hizmeti almasını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Yerel Haberler, Şebeke, Kemer, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemer’in içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif Sahilde tesadüfün böylesi: İHA bulan adamdan ikinci keşif
Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi Arkadaşına şaka amaçlı ‘bombayla rehin tutuluyorum’ mesajı, ekipleri harekete geçirdi
Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi Yanındaki isim bakın kimmiş Amad Diallo’nun paylaşımı görenleri şaşkına çevirdi! Yanındaki isim bakın kimmiş
Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi Suudi Arabistan’dan Kızıldeniz güvenliği için 50 ülkeli koalisyon girişimi
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan şarkıcı Hayko Cepkin’e tepki AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan şarkıcı Hayko Cepkin'e tepki
Sedat Peker’e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

14:55
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
14:48
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
14:03
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
13:48
Göç krizi büyüyor Meloni’den İspanya’ya Schengen resti
Göç krizi büyüyor! Meloni'den İspanya'ya Schengen resti
13:42
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 15:39:11. #7.13#
SON DAKİKA: Kemer’in içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.