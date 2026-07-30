Kemeraltı\'nda Demircilik Geleneği Yaşıyor

İzmir'de unutulmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini sürdüren Ali ve Ömer Akdemir kardeşler, zamana direniyor. Teknolojiye de ayak uyduran ustalar, el emeği göz nuru ürünlerini hem Türkiye'ye hem de dünyaya internet üzerinden satıyor.

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yer alan asırlık demirci dükkanı zamana meydan okuyor. Osmanlı döneminden bu yana açık olan, ocağı bir asırdır hiç sönmeyen iş yerinde çarşının son demircisi Ali (54) ve Ömer (58) Akdemir kardeşler, babaları Süleyman Akdemir'den öğrendikleri mesleğini yaklaşık 50 yıldır sürdürüyor. Tarihi dükkanda, bin 200 derecelik ateşin karşısında usta eller demiri sanata dönüştürürken; balta, bıçak, tahra, çapa ve kürek gibi el emeği ürünler müşterilerle buluşuyor. Üretilen ürünler ise internet üzerinden hem Türkiye'ye hem de dünyanın çeşitli ülkelerine satılıyor.

"Baba mesleği"

Mesleğe başlama hikayesinden bahseden usta Ömer Akdemir (54), "Kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. 1988'de mesleki eğitimimi bitirmiştim, öncesinde de hep dükkana gelip giderdim. Baba mesleği bu. Bu dükkan babamın ustasının ustasından beri çalışmaya devam ediyor. Burada abim ile beraber çalışıyoruz. Biz demir üzerine her şeyi yapıyoruz. Kebap şişleri, kamp baltaları, kamp bıçakları gibi birçok ürün üretiyoruz. Demirden hayal edin, biz gerçekleştirelim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Yakılan ateşin yaklaşık 2 bin derece olduğunu söyleyen Akdemir, "Dükkan sıcak. Bu yüzden yazı hiç sevmiyoruz, bir an önce bitsin istiyoruz" dedi.

"Mesleği oğlum sürdürecek"

Ürettikleri ürünleri çoğu zaman internet üzerinden sattıklarını aktaran Akdemir, "Artık böyle sanat işleri yapan çok az sanatkar kaldı. Mesleği sürdürecek oğlum var. O da çok güzel ürünler ortaya çıkarıyor. Bu meslek kaybolmayacak, o devam ettirecek" diye konuştu.