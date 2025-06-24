Elazığ'ın Maden ilçesinde kenenin ısırdığı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Örtülü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede uğraşan 54 yaşındaki B.D. bir süre sonra ayak kısmında ağrı hissetti. Ayağını kontrol eden vatandaş kene tarafından ısırıldığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kenenin ısırdığı adama ilk müdahalelerde bulunarak Maden Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kenenin ısırdığı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Kene Isırdı, Adam Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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