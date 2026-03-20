Kent Konseyi Başkanı Başkan Tanfer'den Ramazan Bayramı mesajı
Kent Konseyi Başkanı Başkan Tanfer'den Ramazan Bayramı mesajı

20.03.2026 09:27
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Tanfer mesajında şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin yaşamında önemli yeri bulunan bayramlarımız, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günlerdir.

Dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerlerimizi yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek, kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da kırgınlıkları, küskünlükleri ve dargınlıkları bir kenara bırakarak, gönül kapılarımızı ardına kadar açık tutalım.

Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirelim. Kimsesizlerimizi unutmayıp, büyüklerimizin gönüllerini alalım, yüreklerinden kopup gelen hayır dualarına mazhar olalım. Hep birlikte can olalım, canan olalım, bayramla huzur bulalım ve huzuru yaşatalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ramazan Bayramı'nın Erzurumlu hemşerilerim başta olmak üzere, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için, dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temenni ediyor, milletçe geçireceğimiz sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak
Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk 6 ölü
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları
