Kent Konseyi Kadın Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kent Konseyi Kadın Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kent Konseyi Kadın Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Kent Konseyi Kadın Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleri Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Üyeler, merkezde yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı ve can dostlarıyla fotoğraf çektirdi.

13.08.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
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Kent Konseyi Kadın Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleri Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Her gün yeni konuklarını ağırlamaya devam eden Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, bu kez Kent Konseyi Kadın Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyelerini konuk etti. Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez ve merkez çalışanları tarafından ağırlanan üyeler, burada yapılan faaliyetler hakkında bilgiler aldı, can dostlarıyla fotoğraf çektirdi.

Sokak Hayvanları Tedavi ve rehabilitasyon merkezindeki can dostlarının temiz ve sağlıklı ortamda yaşamalarından dolayı duydukları memnuniyeti belirten üyeler, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başkan Yardımcısı Sönmez ve birim çalışanlarına teşekkür etti.

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin yakın çevredeki örnek tesislerden birisi olduğunu gördüklerini kaydeden konuklar, herkesin rahatlıkla burayı ziyaret edebilecekleri bilgisini verdi.

Ziyaret, tesis çalışanlarının yapılan çalışmalar hakkında yaptığı bilgilendirmeyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kent Konseyi Kadın Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kent Konseyi Kadın Meclisi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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