Kent Konseyi Kadın Meclisi\'nden iftar dayanışması

08.03.2026 17:11  Güncelleme: 17:12
Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Anne Eli öncülüğünde ihtiyaç sahibi 302 aileye iftar yemeği desteği sağlandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından, Ebu İshak Vakfı'nda "Her Evden Bir Tencere" sloganıyla düzenlenen organizasyon kapsamında 302 aileye iftar yemeği ulaştırıldı.

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu, gerçekleştirilen buluşmanın yalnızca bir organizasyon olmadığını, mahallelerdeki dayanışma kültürünün somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberlik ruhunun önemine vurgu yapan Başkan Şerbetçioğlu, şehre emek veren herkese gösterilen vefanın toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek sosyal yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Şerbetçioğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. İftar programımız da bu etkinliklerden biridir. Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi artırmasına vesile olmasını temenni ediyor, Rabbimden bizleri bayrama da kavuşturmasını diliyorum. Bu buluşma sadece bir organizasyon değil; şehrimizin ve mahallelerimizin dayanışma kültürünün canlı bir göstergesidir. Aynı sofrada oturup aynı lokmayı paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. Emeği olan, yemek yapan, taşıyan, davet eden ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Bu sofralar büyüdükçe mahallelerimiz güçlenir. Birlikte oldukça çoğalırız. Bu anlamlı buluşmada vefanın, kadirşinaslığın ve ortak hafızanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha idrak ettik. Şehrimiz için taş üstüne taş koymuş herkese gönülden teşekkür ediyor, bu güzel birlikteliğin daim olmasını temenni ediyorum."

Başkan Şerbetçioğlu ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayarak şunları söyledi: "Kadınlarımız; toplumsal hayatın her alanında bilgi, emek ve üretimleriyle geleceğe yön veren en güçlü değerlerimizden biridir. Aileden eğitime, bilimden ekonomiye kadar pek çok alanda üstlendikleri sorumluluk ve elde ettikleri başarılarla toplumun gelişimine önemli katkılar sunmaktadırlar. Sevgi, fedakarlık ve güçlü duruşlarıyla ailenin temelini sağlamlaştıran kadınlarımız, sağlıklı nesillerin yetişmesinde de önemli bir rol üstlenmektedir. Bu vesileyle; emeği, özverisi ve başarılarıyla hayatımıza değer katan, evlatlarını ve eşlerini kutsal vatan toprağı için şehit veren kadınlarımız başta olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılık beklemeden paylaşan tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Erzurum Ebu İshak Vakfı Başkanı Dr. Mahmut Yılmaz ise bu anlamlı organizasyona gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılık dolayısıyla Kadın Meclisi üyelerine ve katkı sunan herkese teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

