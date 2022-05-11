Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası - Son Dakika
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Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası

11.05.2022 09:40
Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası

Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü 'E-Spor Gençlik Turnuvası'nı duyurdu.

Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü 'E-Spor Gençlik Turnuvası'nı duyurdu.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği 'E-Spor Gençlik Turnuvası' duyurusu yapıldı. 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ödüllü 'Valorant turnuvası' için, katılım şartı ise yalnızca 18 yaş üzeri 5 kişilik takım kurmak. Başvuru ve detaylar hakkında bilgi almak için Kent Konseyi Gençlik Meclisi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceği bildirildi. - SİNOP

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Kent Konseyi, gençlik, Espor, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kent Konseyi'nden ödüllü e-spor turnuvası - Son Dakika


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