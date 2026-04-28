Kent Konseyleri Ayvalık'ta buluştu - Son Dakika
Kent Konseyleri Ayvalık'ta buluştu

Kent Konseyleri Ayvalık\'ta buluştu
28.04.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir genelindeki kent konseylerinin başkan ve genel sekreterlerini Ayvalık'ta ağırladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir genelindeki kent konseylerinin başkan ve genel sekreterlerini Ayvalık'ta ağırladı. Başkan Ergin, katılımcı demokrasiyi güçlendiren buluşmada; ortak aklı, iş birliğini ve deneyim paylaşımını büyüttüklerini söyledi.

Kent Konseyleriyle kurulan güçlü dayanışma sayesinde Ayvalık'ta yalnızca konuşan değil, üreten ve sahada karşılık bulan bir yapı oluşturulduğuna dikkat çeken Başkan Mesut Ergin, "Kentimizin geleceğini birlikte planlamaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm kent konseylerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir genelinde faaliyet gösteren kent konseyleri, Ayvalık'ta düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi, yerel yönetimlerde ortak akıl anlayışının yaygınlaştırılması ve deneyim paylaşımının artırılması ele alındı.

Ayvalık'ta Kent Konseyi ile güçlü bir dayanışma içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ergin, bu iş birliğinin somut sonuçlar ürettiğini hatırlattı. Ergin, "Kent Konseyimizle kurduğumuz güçlü dayanışma sayesinde Ayvalık'ta yalnızca konuşan değil, üreten ve sahada karşılık bulan bir yapı oluşturuyoruz. Kentimizin geleceğini birlikte planlamaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz. Bu tür buluşmalar yerel demokrasinin gelişimine katkı sunuyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Mesut Ergin, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kent Konseyleri Ayvalık'ta buluştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Kent Konseyleri Ayvalık'ta buluştu - Son Dakika
