Kent Söyleşileri Başladı: Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın Katılımıyla İlerideki Sorunlar Tartışıldı - Son Dakika
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Kent Söyleşileri Başladı: Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın Katılımıyla İlerideki Sorunlar Tartışıldı

Kent Söyleşileri Başladı: Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan\'ın Katılımıyla İlerideki Sorunlar Tartışıldı

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 'Kent Söyleşileri' etkinliği, gazeteci-yazar Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleşti. Söyleşide, bebek ölümleri ve kamu sektöründeki sorunlar gibi önemli konular ele alındı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar kitaplarını imzaladı.

20.10.2024 19:05  Güncelleme: 19:09
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Maltepe Belediyesi'nce düzenlenen "Kent Söyleşileri" bugün yapılan programla başladı. Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu ve gazeteci-yazar Barış Pehlivan'ın katıldığı "Yaşadıklarınızın Perde Arkası" isimli söyleşi halkın yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi, "Kent Söyleşileri" adı altında bir dizi düşünür ve yazarı Maltepelilerle buluşturmak için ilk adımını attı. Bu kapsamda gazeteci-yazar Barış Terkoğlu ve gazeteci-yazar Barış Pehlivan'ın katıldığı "Yaşadıklarınızın Perde Arkası" isimli söyleşiyle, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde halka buluştu. Yoğun bir katılımın olduğu söyleşide son günlerde yaşanan olaylar, bebek ölümleri, Sinan Ateş cinayeti, kamu kurumlarında ve özellikle sağlık sektöründe cemaatlerin örgütlenmesi gibi birçok konuya değinildi.

Barış Pehlivan, "Şimdi bakın bugünlerde hepinizin en canını sıkan meselelerden yeni doğan çetesi. Yani bebeklerin para karşılığı öldürülmesidir. Burada bence göz boyama durumu var. Yani diyelim ki 50 kişi tutuklandı, içiniz soğuyacak mı? Bu mesele sona erecek mi?" diye konuştu.

Barış Terkoğlu ise, "Bir anda 1 çocuğu konuşurken, şu an kaç bebeği konuşuyoruz? İddianameyi açtım. İddianamenin başında şu dikkatimi çekti. Bütün soruşturmalar olayın hikayesiyle başlar. Bu soruşturma dosyası ise bir bürokratın Cimer'e yazdığı notla başlıyor. Geriye dönük Sayıştay raporlarına baktım. Türkiye'de Sayıştay raporu deyince insanın aklına sıkıcı raporlar gelir. Halbuki Sayıştay, Osmanlı'nın modernleşme birikiminden Cumhuriyet'e aktarılmış bir kurumdur. Devleti denetleyen bir kurumdur. Devlet de insanlardan oluşan bir topluluktur. İçinde yolsuzluk, hırsızlık yapanlar olabilir, görevini kötüye kullananlar olabilir. İşte bu kurum defalarca bu özel hastaneler sistemi kötüye kullanıyor, gerekmediği halde ilaç alıp bebekleri yoğun bakıma koyuyorlar demişlerdi. O raporlardan rahatsız oldular. Dosyalar kapatıldı" dedi.

İkili daha sonra düzenlenen imza töreninde, okuyucuları için kitaplarını imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kent Söyleşileri Başladı: Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın Katılımıyla İlerideki Sorunlar Tartışıldı - Son Dakika

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