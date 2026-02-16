İzbeton Soruşturmasında Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzbeton Soruşturmasında Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest Bırakıldı

16.02.2026 23:14  Güncelleme: 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. İzbeton A.Ş. ile kooperatif arasındaki anlaşmada usulsüzlük iddiaları ortaya atıldı.

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin bilirkişi incelemesi sonrası 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasına göre, 2022 yılında İZBETON A.Ş.'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap projesinde çalışmış gibi gösterildi. Bilirkişi raporunda, bazı mühendis ve çalışanlara 170 bin lira ile 200 bin lira arasında prim ve maaş ödemesi yapıldığı, ancak fiilen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterildikleri ifade edildi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 22'si polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Bir kişi hakkında ise çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltındaki 22 kişi Emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde İzmir Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Olaylar, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzbeton Soruşturmasında Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Nihat Kahveci’den Beşiktaş’ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı İşte yanıtı Leroy Sane Juventus maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu Tehran dizisinin yapımcısı İsrailli Dana Eden ölü bulundu

10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 10:26:36. #.0.4#
SON DAKİKA: İzbeton Soruşturmasında Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.