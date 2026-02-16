İzbeton Soruşturmasında Gözaltına Alınan 22 Kişi Serbest Bırakıldı

(İZMİR) – İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasındaki kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişi, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan kentsel dönüşüm sözleşmesine ilişkin bilirkişi incelemesi sonrası 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasına göre, 2022 yılında İZBETON A.Ş.'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen, 23 İZBETON çalışanının sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap projesinde çalışmış gibi gösterildi. Bilirkişi raporunda, bazı mühendis ve çalışanlara 170 bin lira ile 200 bin lira arasında prim ve maaş ödemesi yapıldığı, ancak fiilen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterildikleri ifade edildi.

Bilirkişi raporu doğrultusunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 22'si polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Bir kişi hakkında ise çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltındaki 22 kişi Emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde İzmir Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.