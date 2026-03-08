Kepçe Operatörü Kadın: Hiçbir Engel Yok

Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Burdur'un tek kepçe operatörü Ayşegül Bedel Yılmaz, mesleğini diğer kadınlara da tavsiye ederek, "Kadın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey bize engel değil. Erkeğin yapması gereken bir işi kadın olarak ben de başarabiliyorum. 'Ben yapamam' diye bir şey yok. Bunu her kadın başarabilir" dedi.

Burdur'da geri dönüşüm sektöründe kepçe operatörü olarak görev yapan Ayşegül Bedel Yılmaz, 8 yıldır erkek egemen bir meslekte başarıyla çalışıyor. Kentte kepçe operatörlüğü yapan tek kadın olan Yılmaz, azim ve cesaretin kadınların her işi başarabileceklerini gösterdiğini ifade etti.

İş arkadaşı Murat Gürbüz ise Yılmaz işe başlarken başta tereddüt yaşadıklarını ancak kısa sürede bu işi başarıyla yaptığını gördüklerini söyledi.

"Kepçeye biniyorsun, 'Abi kolay gelsin' diyenler oluyor"

Ayşegül Bedel Yılmaz, yaptığı açıklamada, geri dönüşüm firmasında 8 yıldır çalıştığını ve işini sevdiğini bildirdi. Yılmaz, şunları söyledi:

"Bir cesaretle başlıyorsunuz. 'Yapar mıyım, yapamaz mıyım?' derken 8 yıldır bu işi yürütüyoruz. Kepçeye biniyorsun, 'Abi kolay gelsin' diyenler de oluyor. Kadın istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey bize engel değil. Elimiz ayağımız tuttuğu sürece her işi yapabiliriz. Kepçeyi kullanmayı zamanla öğrendim. Hatasını bilmediğim için neredeyse devireceğim zamanlar da oldu ama bunları da öğretiyorlar, öğreniyorsun."

Öğrenemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Burdur'un tek kadın operatörü benim herhalde şu anda. Başka bayan arkadaşlarımızın da gerçekten mücadele ederek, savaşarak öğrenmelerini tavsiye ediyorum.

"Erkeğin yapması gereken bir işi kadın olarak ben de başarabiliyorum"

Gün içerisinde rutin işlerimiz oluyor. Kartonlarımızın, geri dönüşüm için ayrıştırılan malzemelerin basılması gerekiyor. Basılmadığı zaman kirliliğe neden oluyor. Gün içerisinde yaklaşık 1,5 saatimizi alıyor ama basıyoruz, ayrıştırıyoruz. Burada çalışan ekip arkadaşlarımızla birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Plastik, pet gibi malzemeleri de basıyor ve ayrıştırıyoruz. Yani geri dönüşüme, hayata katkı sağlamaya çalışıyoruz. İçeride otur otur çok sıkıldım.

Ben araç kullanmayı çok seviyorum. İki tane abim var, beni erkek gibi yetiştirdiler. Onlara da minnet borçluyum. O yüzden kendi azmimle 'Ben de bu kepçeyi öğreneceğim, yapacağım' dedim ve başardım. Öğrenmem yaklaşık 2 ay sürdü. Zorlu bir süreçti ama sonrasında profesyonelleştik. 8 yıldır bu işi yapıyorum. Şimdi sadece kepçe değil; şoförümüz olmadığında, malzeme almaya gidileceğinde ben de ekip arkadaşlarımla birlikte gidip gelebiliyorum. Yani sadece kepçe operatörlüğü değil, gerektiğinde araç da kullanıyorum. Erkeğin yapması gereken bir işi kadın olarak ben de başarabiliyorum. 'Ben yapamam' diye bir şey yok. Bunu her kadın başarabilir. Kadın arkadaşlarımıza da gerçekten tavsiye ederim. Bu iş stresli ama aynı zamanda stres atmaya da yardımcı oluyor.

Dünya Kadınlar Günümüz de kutlu olsun. Emekçi kadınların günü kutlu olsun. Kadın bir çiçektir bizler için."

"Azmetti, yaptı"

İş arkadraşı Murat Gürbüz ise Ayşegül Yılmaz'ın çalışmaya yazıhanede başladığını bildirerek, şöyle devam etti:

"3 ay biz yanına gitmemiştik. Bir bayan olduğu için sıkıntıdan patlıyordu. Sonra yavaş yavaş konuşmaya başladık. Burada kepçe kullanan bir ağabeyimiz işi bıraktı. Ayşegül'ün kendi arabasını gayet iyi kullandığını gördüm. Patrona 'Yapabilir' dedim. İlk başta bayan olduğu için insanın içinde tereddüt oluyor. Sonra antrenman yapmaya başladık. Patronumuz da bayağı müsamaha gösterdi. Hiç iş yapmadan günlük yarım saat sağdan sola, sonra soldan sağa antrenmanlar yaptık. Ben araba kullanmasını da bilmiyorum ama bayağı bir mücadele ettik ikimiz. Şu anda beraber çalışıyoruz. Ben Ayşegül'den de 3 sene önce geldim. 11 senedir çalışıyorum. 8 senesi Ayşegül'le beraber geçti. Azmetti, yaptı. Allah'a şükür şimdiye kadar bir kazamız, belamız da olmadı."