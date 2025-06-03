Kepçe Operatörü Yuvayı Bozmamak İçin 23 Gündür Çalışmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kepçe Operatörü Yuvayı Bozmamak İçin 23 Gündür Çalışmıyor

Kepçe Operatörü Yuvayı Bozmamak İçin 23 Gündür Çalışmıyor
03.06.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent Kuyucu, kumru yuvasını korumak için kepçesini 23 gündür çalıştırmıyor; 200 bin TL kaybı var.

Hatay'da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu, kepçesinin bomunun üzerine yuva yapan kumrunun yuvasını bozmamak için 23 gündür kontak vurmuyor. Yaptığı davranışla takdir toplayan ve yaklaşık 200 bin TL'lik kaybı olan Kuyucu'nun yüzü günlerdir hevesle beklediği kumruların yumurtadan çıkmasıyla güldü.

Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yapmıştı. Yuvayı yıkmamak için kepçesini çalıştırmayan ve aracına kontak vurmayan Kuyucu'nun yüzü 23 gün sonra kumruların yumurtasından çıkmasıyla güldü. Geride kalan süreçte kepçesini yuvayı bozmamak için 23 gündür çalıştırmayan Kuyucu, 200 bin TL'lik kaybı olduğunu belirterek iş başı yapmak için kuşların yuvadan uçmasını bekleyeceğini söyledi.

"Kepçe operatörüyüm, burada kumru yuva yaptı ve yumurtaları çıktığı için 23 gündür kontak vurmuyorum"

Kumruların 23 günün ardından yumurtan çıktığını ve şu an kepçesini çalıştırmak için kuşların yuvadan uçmalarını beklediğini belirten Bülent Kuyucu, "Kepçe operatörüyüm, burada kumru yuva yaptı ve yumurtaları çıktığı için 23 gündür kontak vurmuyorum. Maddi olarak 200 bin TL kaybımız oldu. Kuşlar yumurtadan çıktı ama kuşların uçmasını bekleyeceğiz artık. Aşağı yukarı bir 10 gün daha bekledikten sonra kısmet olursa kanatlanıp, uçup gitmesini bekleyeceğim inşallah. Ondan sonra da tekrar sahaya çıkacağız inşallah. 23 gündür hiç kontak anahtar bile vurmadım ve aküsü dahi bitmiştir. Kumrunun yavrularının uçup gitmesini bekledim, yuva bozmak istemedim. Yuva yıkmak iyi değil, her zaman için yuva yapmak daha iyidir. Bu nedenle yuva asla yıkmam. Bu makinem bir ay değil, 3 ay daha yatsa asla yuva yıkmam. Kimse makinemin yattığına inanmıyor. Makine oradaydı diyorlar. Niye çalışmıyorsunuz diye sorunca ben kontak bile vurmadım diyorum. Şu an kumru yavrulamış ve yavruların uçmasını bekliyorum dedim. Bu amaçtan daha bir ay değil üç ayda beklese yine de kontak vurmayacağım. O kuşlar Allah'ın misafiridir. Belki böyle hayırlısı, kurban olduğum Allah belki başımıza bir musibet gelecekti veya bir şey gelecek başımıza. Bu da Allah'ın takdiridir" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Kumru, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepçe Operatörü Yuvayı Bozmamak İçin 23 Gündür Çalışmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:17
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:32:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kepçe Operatörü Yuvayı Bozmamak İçin 23 Gündür Çalışmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.