Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Mesleki Eğitim Merkezi\'ni ziyaret etti

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Kepez Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, gençlerin uygulama becerilerinin geliştirilmesi ve iş hayatına en iyi şekilde hazırlanması için belediyenin her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Kepez Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü istihdam gücünü birleştiriyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediyenin, Mısır Çarşısı kompleksi içerisinde yer alan ve çarşıya dahil olan binada faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Daha önce Kepez Belediyesi'nin Teomanpaşa Kurs Merkezi olarak hizmet veren, Mesleki Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunan ve yetkililerinden kurslar ve öğrenci sayısı hakkında bilgi alan Başkan Kocagöz, "Bu çocuklarımıza sahip çıkalım. Kepez'deki kütüphaneler, belediye işletmeleri ve kreşlerde öğrencilerimizi istihdam hayatlarına hazırlayabiliriz. Bu konuda hep beraber çalışmalıyız. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onları meslek sahibi yapmak ve iş hayatına en iyi şekilde, en donanımlı şekilde hazırlamak hepimizin görevidir. Kepez Belediyesi olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" dedi. Kepez Mesleki Eğitim Merkezi'nde çıraklık öğrencilerine birçok mesleki alanda eğitim veriliyor. Merkez'de 175 öğrenci eğitim alıyor. Öğrenciler haftada bir gün okulda eğitim alıyor, 4 gün çeşitli işletmelerde çalışıyor. Çıraklık okulunu bitiren öğrenciler Meslek Lisesi diploması ile almaya hak kazanıyor. - ANTALYA