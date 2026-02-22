Kepez\'de Ramazan bereketi iftar sofraları kuruldu, lokmalar dağıtıldı

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarında mahalle sakinleri aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açıyor. Kepez Mahallesi kapalı pazar alanında düzenlenen iftar programında Santral, Kepez ve Ünsal mahalleleri aynı sofrada buluşurken, Kanal Mahallesi kapalı pazar alanındaki programda ise Atatürk, Kanal ve Barış mahalleleri bir araya geldi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, Kepez ve Kanal mahallelerindeki iftar sofralarında hemşehrileriyle buluştu.

Ramazan paylaşmaktır

Ramazan ayının yalnızca sabrı değil; paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu taşıyabilmeyi öğrettiğini belirten Başkan Kocagöz, "İşte biz de Kepez Belediyesi olarak bunu yapıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize Ramazan'ı doya doya yaşatmaya çalışıyoruz. Bu mübarek ay boyunca Kent Meydanı'nda ve Dokumapark'ta düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleriyle kültürümüzü yaşatırken her gün 68 mahallemizde 30 gün boyunca iki ya da üç mahallemizle bir arada iftar sofralarında buluşuyoruz" dedi.

Camilerde lokma ikramı

Mahallelerde kurulan iftar sofraları gönülleri birleştirirken, camilerde teravih namazı sonrası yapılan lokma ikramı da paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Bu kapsamda Varsak Altıayak Mahallesi Hz. Ömer Camii ile Varsak Demirel Mahallesi Eski Cami'de teravih çıkışı vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. - ANTALYA