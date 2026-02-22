Kepez'de Ramazan bereketi iftar sofraları kuruldu, lokmalar dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kepez'de Ramazan bereketi iftar sofraları kuruldu, lokmalar dağıtıldı

Kepez\'de Ramazan bereketi iftar sofraları kuruldu, lokmalar dağıtıldı
22.02.2026 13:22  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, Ramazan ayı boyunca mahalle sakinlerini iftar sofralarında bir araya getirerek paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Başkan Kocagöz, düzenlenen etkinliklerle kültürümüzü yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarında mahalle sakinleri aynı sofrada buluşarak oruçlarını birlikte açıyor. Kepez Mahallesi kapalı pazar alanında düzenlenen iftar programında Santral, Kepez ve Ünsal mahalleleri aynı sofrada buluşurken, Kanal Mahallesi kapalı pazar alanındaki programda ise Atatürk, Kanal ve Barış mahalleleri bir araya geldi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, Kepez ve Kanal mahallelerindeki iftar sofralarında hemşehrileriyle buluştu.

Ramazan paylaşmaktır

Ramazan ayının yalnızca sabrı değil; paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu taşıyabilmeyi öğrettiğini belirten Başkan Kocagöz, "İşte biz de Kepez Belediyesi olarak bunu yapıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize Ramazan'ı doya doya yaşatmaya çalışıyoruz. Bu mübarek ay boyunca Kent Meydanı'nda ve Dokumapark'ta düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleriyle kültürümüzü yaşatırken her gün 68 mahallemizde 30 gün boyunca iki ya da üç mahallemizle bir arada iftar sofralarında buluşuyoruz" dedi.

Camilerde lokma ikramı

Mahallelerde kurulan iftar sofraları gönülleri birleştirirken, camilerde teravih namazı sonrası yapılan lokma ikramı da paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdi. Bu kapsamda Varsak Altıayak Mahallesi Hz. Ömer Camii ile Varsak Demirel Mahallesi Eski Cami'de teravih çıkışı vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, İftar, Kepez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez'de Ramazan bereketi iftar sofraları kuruldu, lokmalar dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:39:21. #7.11#
SON DAKİKA: Kepez'de Ramazan bereketi iftar sofraları kuruldu, lokmalar dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.