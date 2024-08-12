Kepez Belediyesi\'nin düzenlediği sünnet şöleni büyük ilgi gördü

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Kepez Belediyesi'nin, Kültür Festivali kapsamında düzenlediği geleneksel sünnet şöleni, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dokuma Park'ı dolduran binlerce Antalyalı, 600 çocuğun sünnet heyecanına ortak oldu. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, şölene katılarak çocukların ve ailelerin mutluluğunu paylaştı.

Kepez Belediyesi, sünnet ettireceği 600 çocuk ve aileleri için Dokuma Park'ta şölen düzenledi. Kepez Kültür Festivali kapsamında düzenlenen Sünnet Şöleni, renkli etkinliklerle ve şarkıcı Mehmet Koparan'ın şarkılarıyla şenlendi. Kepez Sünnet Şölenine katılan Antalyalılar, unutamayacakları eğlenceli bir gün yaşadı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, şölene katılarak çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında açılış konuşması için sahneye çıkan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, dikkatini çeken bir konu olduğunu ifade ederek; "Çocuklar, İstiklal Marşımızı o kadar güzel okudunuz ki, çok duygulandım" diyerek milli marşımızı güçlü bir şekilde okuyan çocukları alkışladı. Tüm çocukları gözlerinden öptüğünü belirten Başkan Kocagöz, "Kepez'de her çocuk birbirinin kardeşidir. Hepimiz büyük bir aileyiz. Hepimiz Kepez ailesiyiz" dedi.

Kocagöz, mutluluğunu dile getirdi

Başkan Kocagöz, çocuklar için çocuk sinemaları, çocuk tiyatroları, çocuk atölyeleri, bilim şovları ile dopdolu bir yaz programı hazırladıklarını söyledi. Sünnet Şölenini, ilk kez 2005 yılında Kepez Belediye Başkan yardımcılığı döneminde başlattıklarını, bugün ise belediye başkanı olarak, yıllardır süregelen geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Başkan Kocagöz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nde, çocuklarımızın sağlıklı, bilinçli ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için her zaman çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü, çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve onlara mutlu bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Kepez'de yaşamaktan iftihar edeceksiniz"

"Sizler bana güvendiniz, zor zamanlarımda destek oldunuz" diyerek, sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "Ben de sizlere güveniyorum, inanıyorum. Bu yolu birlikte, el ele, omuz omuza, sevgiyle, kardeşlikle yürümeye devam edeceğiz. Kepezli hemşehrilerim, Kepez de yaşamaktan iftihar edeceksiniz. Onun için Kepez'de dönüşümü başlattık" diye konuştu.

Başkandan çocuklara lunapark bileti

Bu yıl, şölen kapsamında 600 çocuğun sünnet edileceğini belirten Başkan Kocagöz, sünnet işlemlerinin Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde, uzman cerrahlar eşliğinde, çocukların sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak yapılacağını vurguladı. Kepez'in çocuklarının nezdinde bütün dünya çocuklarına sevgi ve barış dileklerini ileten Başkan Kocagöz, şölene katılan çocuklara da Lunapark bileti hediye ederek, "Çocuklar doya doya eğlenin" dedi.

Başka Kocagöz'ün konuşmasının ardından, şarkıcı Mehmet Koparan sahne aldı. Mehmet Koparan, Anadolu'nun bağrından kopan birbirinden güzel şarkılarla, Antalyalıları coşturdu. Sünnet Şölenine, CHP Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, il ve ilçe örgütleri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, tiyatro ve sinema sanatçısı Gürkan Uygun ve binlerce Antalyalı katıldı. - ANTALYA