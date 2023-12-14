 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kepez Belediyesi, özel çocukları Lunapark'ta ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kepez Belediyesi, özel çocukları Lunapark'ta ağırladı

Antalya'da özel çocuklara hizmet eden 14 dernek ve 2 okulun öğrencileri Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen Lunapark etkinliğinde buluştu. Çölyak hastası çocuklar için özel ikramlıklar hazırlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, etkinliğe katılan derneklere ve çocukların ailelerine teşekkür etti.

Kepez Belediyesi, özel çocukları Lunapark\'ta ağırladı
14.12.2023 - 12:32,
Abone Ol

Kepez Belediyesi, Antalya'da özel çocuklara hizmet eden 14 dernek ve 2 okulun öğrencilerini Lunapark'ta ağırladı.

Antalya'da özel çocuklara hizmet eden 14 dernek ve 2 okulun öğrencileri Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Lunapark etkinliğinde buluştu. Özel çocuklar aileleri ve arkadaşlarıyla beraber Lunapark'ta unutamayacakları eğlenceli bir gün geçirdiler. Etkinliğin her ayrıntısını büyük bir titizlikle hazırlayan Kepez Belediyesi, çölyak hastası çocukları da unutmadı. Çölyak hastası çocuklar için özel ikramlıklar hazırlandı. Etkinliğin ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de çocukların Lunapark mutluluğuna ortak oldu. Başkan Tütüncü, lunapark buluşmasına katılan derneklere ve çocukların ailelerine teşekkürler etti.

"Kalbimizdeki yeriniz derin"

Her zaman özel çocukların ve özel çocuklara hizmet eden derneklerin yanı başında olduklarını belirten Başkan Tütüncü, "Biz bugüne kadar bütün çocuklarımızı hayatın içerisinde böyle güzel ortamlarda mutlu edebilmek için çalıştık. Zaman zaman bu güzel Lunapark'ta çocuklarımızla, öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Bunun amacı şu; Biz sizleri hepinizi yürekten seviyoruz, kalpten seviyoruz. Kalbimizdeki yeriniz derin. Bu hayatı bu güzel şehirde birlikte yaşamaya, sevinçleri mutlulukları paylaşarak artırmaya, hüzünleri ve kederleri paylaşarak azaltmaya gayret ediyoruz. Birbirimizin sorumluluğu, yine hepimizin sorumluluğudur. Biz hepsini bu şekilde tanımlıyoruz. ve bugün sizlerle beraber, çok sevdiğimiz çocuklarımızla beraber olmaktan çok mutluyuz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Etkinlik, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi, özel çocukları Lunapark'ta ağırladı - Son Dakika


12:48
Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24
Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48
Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu

Son Dakika
12:48 Meclis kürsüsünde kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
12:24 Rahmi Koç, uçağını satışa çıkardı
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:48 Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:11 Avustralya'da bir kadın, iki evcil köpeğine tecavüz edip o anları kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:59:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi, özel çocukları Lunapark'ta ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement