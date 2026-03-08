Kepez\'in iftar sofraları Başköy ve Gaziler\'e kuruldu

Kepez Belediyesi, Başköy Mahallesi pazar yerinde düzenlenen iftar yemeğinde Odabaşı ve Başköy, Gaziler mahallesi kapalı pazar alanında da Altıayak ve Gaziler mahallesi sakinlerini gönül sofralarında bir araya getirdi.

Başköy Mahallesi pazar yerinde kurulan iftar sofrasında Odabaşı ve Başköy mahallelerinin sakinleri bir araya geldi. Vatandaşlar, aynı sofrada oruçlarını açarak hem Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı hem de komşularıyla keyifli bir akşam geçirdi. Başköy Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Kepez Belediyesi Başkan Vekili Mesut Emrah Yıldırımlar, Başkan Mesut Kocagöz'ün sevgi ve selamlarını iletti. Tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Yıldırımlar, bu ayın herkese birlik ve beraberlik, kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Kepez Belediyesi olarak vatandaşlara en güzel hizmet çalışmalarını ulaştırabilmek için gece gündüz çalıştıklarını ve vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gören kıymetli muhtarların çok büyük katkısı olduğunu belirten Yıldırımlar, Kepez'in muhtarlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Gaziler'de gönül sofraları

Gaziler Mahallesi kapalı pazar alanında düzenlenen iftar programında ise Altıayak ve Gaziler mahalle sakinleri buluştu. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar gönül sofralarında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Gaziler Mahallesi'ndeki iftar yemeğine katılan Kepez Belediyesi Başkan Vekili Erdoğan Yarbaş, mahalle sakinlerine kendi elleriyle yemek ikramında bulunarak, "Ramazan-ı Şerif'leriniz mübarek olsun. Allah nice Ramazanlara ve bayramlara yetiştirmeyi nasip eylesin. Gelmekte olan bayramlarınızı da en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar yemeğinde bulunan kadınların gününü kutlayan Yarbaş, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de sevgi ve selamlarını ileterek konuşmasını tamamladı. - ANTALYA