Kepez'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Kepez'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı

Kepez\'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı
25.05.2025 11:36  Güncelleme: 11:46
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Kepez Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçede iki ayrı canlı hayvan pazarı kurarak vatandaşların sağlıklı bir ortamda kurbanlık alışverişi yapmasını sağladı. Ayrıca, 9 farklı mahallede belirlenen kesim yerleri ile hizmet verecek.

Kepez Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede iki ayrı noktada canlı hayvan pazarı kurdu. Vatandaşların kurbanlarını sağlıklı bir alanda kesebilmesi için de 9 mahallede kesim yeri belirlendi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kepez Belediyesi'nin ilçede iki noktada kurduğu canlı hayvan pazarı Antalyalılara hizmet veriyor. Kepez Belediyesi, kurbanlık alışverişlerinin düzenli ve kontrollü şekilde yapılabilmesi amacıyla Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi'nde büyükbaş, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise küçükbaş hayvanlar için satış alanları oluşturdu. Her iki pazar, hem alıcıların hem de besicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern donanımlarla desteklendi. Vatandaşların bayram öncesinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda kurbanlık alışverişi yapabilmesi için tüm detayları göz önünde bulundurarak hazırlık yapan Kepez Belediyesi, pazar alanlarında besiciler için de her türlü altyapıyı sağladı.

9 noktada kesim yerleri belirlendi

Öte yandan bayramın ilk gününden itibaren hizmete girecek 9 kesim noktası, Kepez'in farklı mahallelerinde konumlandırılarak vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak şekilde planlandı. Zafer Mahallesi Cumartesi Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazartesi Pazarı, Varsak Karşıyaka Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Teomanpaşa Mahallesi Kapalı Cuma Pazarı, Varsak Ayanoğlu Kapalı Perşembe Pazarı, Yeni Mahalle kapalı Pazar Pazarı, Şafak Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Çamlıbel Kapalı Pazar Pazarı ve Gazi Mahallesi TOKİ Çarşamba Pazarı yanında vatandaşlar kurban kesimlerini gerçekleştirebilecek. Belediye ekipleride kesim işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için sahada olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez'de Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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