Kepez\'de kurban satış ve kesim yerleri denetim altında

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde belediyenin belirlediği kurban satış ve kesim alanlarında kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve hijyenik şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla yapılan kontrollerde, hayvan sağlığından çevre temizliğine kadar birçok konu titizlikle incelendi.

Kepez Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerini artırdı. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyenin belirlediği kurban satış ve kesim noktalarında gerçekleştirilen kontrollerde, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alanlarda alışveriş yapabilmesi için detaylı incelemeler yapıldı. Denetimlerde kurbanlık hayvanların sağlık durumları veteriner hekimler tarafından kontrol edilirken, hayvanların küpe bilgileri, sevk raporları ve gerekli resmi evrakları da tek tek incelendi. Sağlık açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı titiz çalışma yürüten ekipler, kurbanlıkların uygun şartlarda bulundurulup bulundurulmadığını da denetledi.

Denetimler aralıksız sürecek

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kurban satış ve kesim alanlarında düzen, çevre temizliği ve vatandaş güvenliği konusunda kontroller gerçekleştirdi. Satış alanlarında oluşabilecek yoğunluklara karşı gerekli düzenlemeler yapılırken, ortak kullanım alanlarının temiz tutulması konusunda satıcılara uyarılarda bulunuldu. Kesim alanlarında ise hijyen kurallarına uyulması, atıkların gelişigüzel bırakılmaması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Kepez Belediyesi ekipleri, vatandaşların yalnızca belediyenin belirlediği kurban satış ve kesim alanlarını tercih etmeleri gerektiğini belirterek, izinsiz satış ve kesim yapılmasına karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Kurban kesim noktaları

Kepez Belediyesi tarafından belirlenen Zafer Mahallesi Cumartesi Pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimleri belediye ekiplerince ücretsiz gerçekleştirilecek. Ayrıca, Fevzi Çakmak Mahallesi 6277 Sokak'ta bulunan Adaklık Satış ve Kesim Alanı önünde küçükbaş hayvan kesimleri ücretsiz olarak yapılacak. Kepez Belediyesi tarafından ayrıca Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazartesi Pazarı, Varsak Karşıyaka Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Teomanpaşa Mahallesi Kapalı Cuma Pazarı, Varsak Ayanoğlu Mahallesi Kapalı Perşembe Pazarı, Yeni Mahalle Kapalı Pazar Pazarı, Şafak Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Çamlıbel Kapalı Pazar Pazarı ve Gazi Mahallesi TOKİ Çarşamba Pazarı yanında vatandaşların kendi imkanları ile kurban kesimi yapabileceği alanlar oluşturdu. - ANTALYA