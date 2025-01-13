Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı az da olsa etkisini sürdürürken, çocuklar şehri beyaza bürüyen karın tadını çıkardı.
Keşan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı azalarak etkisini sürdürmeye devam ederken, kar yağışı yağışı yüksek kesimlerde daha fazla etkili oluyor. Çocuklar, kar topu oynayarak şehri beyaza bürüyen kar yağışının tadını çıkardı.
Kar yağışı sonrası harekete geçen belediye, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sorumluluk sahalarında kar temizlik çalışmaları yaptı. - EDİRNE
Son Dakika › Yerel › Keşan'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
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