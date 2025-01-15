Keşan'da Kar Yağışı Esnafı ve Ailelerini Eğlendiriyor - Son Dakika
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Keşan'da Kar Yağışı Esnafı ve Ailelerini Eğlendiriyor

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Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı esnafı ve ailelerini mutlu etti. İş yerlerinin önünde kardan adam yapan esnaf, kar yağışının tadını çıkardı. Ayrıca, olduğu yerlerde kapanan yolların açılması için çalışmalar devam etti.

15.01.2025 14:49  Güncelleme: 14:53
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Keşan esnafı aileleriyle birlikte kar yağışının tadını çıkardı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle esnaf, aileleriyle birlikte iş yerlerinin önünde kardan adam yapıp kar yağışının tadını çıkardı. İlçeye bağlı bazı köylerde kapanan yolların açılması için çalışma yapıldı.

Keşan'da şehri beyaza bürüyen kar yağışı, etkisini yeniden arttırdı. Kar kalınlığının yeniden arttığı şehir merkezinde iş yerlerini açan esnaf, aileleri ile birlikte iş yerlerinin önünde kardan adam yaparak kar yağışının tadını çıkardı. Öğrenciler ise okul bahçelerinde kar topu oynadı. Keşan Belediyesi ekiplerinin çalışmaları gün boyu devam etti.

İlçeye bağlı bazı köylerde ise kapanan yolların yeniden açılması için çalışma yapıldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sırasında, Gökçetepe köyünde bir greyder kara saplandı. Greyder, Gökçetepe Köyü Muhtarı Abdullah Kemik ve köylülerin yardımı ile saplandığı yerden çıkartıldı.

Sazlıdere-Gökçetepe köyleri arasında kapanan yol da yapılan çalışma sonrası yeniden açıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, sorumluluk sahasındaki kar ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Keşan\'da Kar Yağışı Esnafı ve Ailelerini Eğlendiriyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keşan'da Kar Yağışı Esnafı ve Ailelerini Eğlendiriyor - Son Dakika

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