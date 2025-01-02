Keseb Sınır Kapısı 14 yıl sonra açıldı - Son Dakika
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Yerel

Keseb Sınır Kapısı 14 yıl sonra açıldı

Keseb Sınır Kapısı 14 yıl sonra açıldı

Keseb Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Suriyeli aileler Türkiye'den güvenle geçiş yapabiliyor.

02.01.2025 12:15
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Türkiye ile Suriye arasında bulunan Keseb Sınır Kapısı'nın 14 yıl aradan sonra açılmasıyla Suriyeli ailelerin geçişleri hızlandı.

Suriye'de muhalif güçlerin rejim güçlerinin elinden aldığı Keseb Sınır Kapısı, 14 yıl sonra yeniden açıldı. Sınır kapısının yeniden açılmasıyla Türkiye'den Suriye'ye geçişler hızlandı. Lazkiye'nin kuzeyindeki sınır kapısının açılmasıyla Türkiye'deki Suriyeli aileler ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönüyor. Sınırdan geçen Suriyeliler, Türk halkına teşekkürlerini bildirirken sınırın Suriye tarafındaki yetkililer, ailelerin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca edindikleri eşyalarının tamamının geçişine izin verdi. - LAZKİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keseb Sınır Kapısı 14 yıl sonra açıldı - Son Dakika

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