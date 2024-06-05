KESK Şubeler Platformu Kars Şubesi, Hakkari'deki Kayyum Atamasına Tepki Gösterdi

Yerel

TACETTİN DURMUŞ

(KARS)- KESK Şubeler Platformu Kars Şubesi, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kars Eğitim Sen Şube Başkanı Hakan Topçu, AKP- MHP iktidar blokunun bir kez daha kayyum politikalarını devreye sokarak Hakkari'de halkın iradesini gasp ettiğini söyledi.

KESK Şubeler Platformu Kars Şubesi, Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kars Eğitim Sen Şube Başkanı Hakan Topçu, şunları söyledi:

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde halk, sadece belediye başkanları, eş başkanları seçmemiş aynı zamanda kayyum atanan yerlerde yüksek oy oranlarıyla kayyum politikalarını kabul etmediğini de göstermiştir. Buna rağmen AKP- MHP iktidar bloku bir kez daha kayyum politikalarını devreye sokarak Hakkari'de halkın iradesini gasp etmiştir. Biliyoruz ki, bu girişim ülkede demokrasiden, barıştan, emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır. Binlerce insanın oylarını alarak yüzde 48.92 ile seçilen DEM Partili Hakkari Belediye Eş Başkanının, atanmış bir İçişleri Bakanı tarafından görevden alınarak yerlerine, 'partili cumhurbaşkanlığı sisteminin partili valilerini' kayyum atamak kırıntıları kalan demokrasiyi tümden rafa kaldırmaktır. İçişleri Bakanının açıklaması selefi olduğu İçişleri Bakanının 'Mahkeme kararını bekleyemezdik' söyleminin tekrarı ve asgari demokrasi ilkelerinin ayaklar altına alındığının itirafıdır. Açıklama ortada, hukuki bir sürecin değil siyasi bir darbenin olduğunu göstermektedir.

"Demokrasiye ve seçimlere duyulan inanca darbe vuruluyor"

Hiç kimsenin ülkemizdeki asgari demokrasi işleyişini yok etmeye, halkın demokratik iradesine ipotek koymaya, yurttaşların demokrasiye ve seçimlere olan inancına darbe vurmaya hakkı yoktur. Evrensel hukuk normlarına, AHİM içtihatlarına aykırı olan bu uygulamaların halkın büyük çoğunluğunun, hatta kendi kitlesinin vicdanında bile en son 31 Mart'ta açığa çıktığı üzere mahkum edildiği açıktır. KESK olarak, başta üyelerimiz olmak üzere Hakkari halkının iradesini, hak ve özgürlüklerini savunmaya ve dayanışma içinde olmaya, bu antidemokratik zihniyete karşı, kutuplaştırma ve düşmanlaştırma çabalarını aşarak, demokratik bir ülkeyi inşa etme mücadelemizi demokrasiden yana olan tüm kesimlerle yan yana gelerek sürdürmeye devam edeceğiz. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş Hakkari Belediye Eş Başkanı serbest bırakılarak derhal görevine iade edilmelidir."