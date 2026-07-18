Kesk İzmir'den Ankara'daki "Adalet Nöbeti" Müdahalesine Tepki: "Hak Arama Mücadelesi Gözaltılarla Susturulamaz"

(İZMİR) - KESK İzmir Şubeler Platformu, Ankara'da KHK'lı kamu çalışanları için düzenlenmek istenen "Adalet Nöbeti" eylemine yönelik polis müdahalesini protesto etti. Yapılan açıklamada, gözaltılar ve müdahaleler eleştirilirken, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi çağrısında bulunuldu.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu, Ankara'da KHK ile ihraç edilen kamu çalışanlarının taleplerini gündeme taşımak amacıyla yapılmak istenen "Adalet Nöbeti" eylemine yönelik polis müdahalesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen açıklamada konuşan BES İzmir Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Deniz Çetin, yaşanan müdahalenin anayasal hakların kullanımını engellediğini savunarak, KHK uygulamalarının sona erdirilmesi ve ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi çağrısında bulundu.

"KHK REJİMİ BİR HUKUK KATLİAMIDIR"

Çetin, "?Ülkemizde Olağanüstü Hal'in (OHAL) kağıt üzerinde bittiği iddia edilse de, fiili olarak ve tüm şiddetiyle devam ettiği dün Ankara sokaklarında bir kez daha tescillenmiştir. Son on yılda anayasa ve uluslararası hukuk fiilen askıya alınmıştır. Seçme ve seçilme hakkı yok sayılmıştır. Parti eş genel başkanlarından milletvekillerine, belediye başkanlarına, komedyenlere kadar binlerce muhalif tutuklandı; belediyelere kayyum atandı, son olarak butlan atamasında olduğu gibi CHP'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi" dedi.

"KESK'li ihraçlar da bu rejimin kurumsallaştırılmasının en önemli araçlarından biri olarak tasarlandı ve hayata geçirildi" diyen Çetin, "Aradan geçen 10 yıla rağmen, binlerce KESK'linin neyle suçlandığını dahi bilmediği yargı süreçleri bilinçli olarak uzatılmakta, ihraç edilen arkadaşlarımızın gasp edilen hakları iade edilmemektedir. Bu devasa hukuksuzluğa dikkat çekmek, anayasal haklarını talep eden ve 'İşimi, aşımı, adaletimi istiyorum' diyen arkadaşlarımızın sesini duyurmak amacıyla dün Ankara'da gerçekleştirmek istediğimiz Adalet Nöbeti eylemi, polisin orantısız gücü, zoru ve şiddetiyle engellenmeye çalışılmıştır. Aralarında KESK ve bağlı sendikalarımızın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 20 mücadele arkadaşımız darp edilerek gözaltına alınmış, gecenin geç saatlerinde serbest bırakılmıştır. KHK rejimi bir hukuk katliamıdır" ifadelerini kullandı."

"HAK ARAMA MÜCADELESİ GÖZALTILARLA, COPLA SUSTURULAMAZ"

KHK ile ihraçların ülkenin hukuk tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Eğitim hakkından çalışma hakkına, seyahat özgürlüğünden en temel insani haklara kadar her alanda abluka altına alınmak istenen KHK'lılar, bizzat iktidar eliyle yaratılan bu sistematik hukuksuzluğun en büyük mağdurudur. Masumiyet karinesini, adil yargılanma hakkını ve anayasayı yok sayarak yapılan bu ihraçların arkasındaki irade, dün bizi copla, gazla susturabileceğini sanan iradeyle aynıdır. İhraçların yarattığı bu muazzam hukuksuzluğu sokaklarda şiddet uygulayarak, sesimizi kısarak örtmeye çalışanlar büyük bir yanılgı içindedir. Emek ve adalet mücadelemizden geri adım atmayacağız. Bilinmelidir ki; hak arama mücadelesi gözaltılarla, copla, barikatla ya da biber gazıyla susturulamaz. Bizler gücümüzü haklılığımızdan, meşrutiyetimizden ve anayasal haklarımızdan alıyoruz. Mülki amirlerin, kolluk kuvvetlerinin ve siyasi iradenin bu açık hukuksuzluğunu, pervasızlığını ve sendikal faaliyete yönelik saldırısını en sert biçimde kınıyoruz. Ne baskılarınız ne barikatlarınız ne de gözaltılarınız bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Buradan halkımıza sesleniyoruz. Bu yalnızca ihraç edilen kamu emekçilerinin meselesi değildir. Hukukun üstün olup olmayacağının meselesidir. Sendikal hakkın suç sayılıp sayılmayacağının meselesidir. Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar son bulsun. Baskılar, gaz bombaları, barikatlar hak ve adalet mücadelemizi engelleyemez."