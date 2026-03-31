KESK'ten Ali Yalçın'a Tepki

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın "Türkiye 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözlerine tepki göstererek, "İktidarın aparatı haline dönüşmüş Ali Yalçın'ın kişisel ikbal uğruna iktidardan yana olmayan herkesi 'ajan', 'tehlikeli', 'düşman' ilan eden, Cumhuriyetin değerlerine saldıran bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilini ve tutumunu kınıyoruz" dedi.

Ayrıştırıcı dilin emek mücadelesinin dili olamayacağını belirten Bulut, şunları söyledi:

"Kamu emekçilerinin gündemi yoksulluk sınırının altında, emeklilerin ise açlık sınırında ücrete mahkum edilmesi, kamuda liyakatsizlik, kiralarını ödeyemiyor olmaları, işyerlerinde kadınlara yönelik taciz, şiddet ve mobbing, toplu sözleşmelerin sefalet ücretleriyle sonuçlanmasıdır. Bu ağır tablonun ortaya çıkmasında en büyük sorumluluğu olan Ali Yalçın düzeysiz açıklamalarıyla gündemi saptırmak istemektedir."

İktidarın aparatı haline dönüşmüş Ali Yalçın'ın kişisel ikbal uğruna iktidardan yana olmayan herkesi 'ajan', 'tehlikeli', 'düşman' ilan eden, Cumhuriyetin değerlerine saldıran bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dili ve tutumunu kabul etmiyor, kınıyoruz. İktidarın politikalarının yan ürünü olan bu dile ve zihniyete kamu emekçileri itibar etmeyecektir. Emekçilerin haklarını korumak yerine, toplu sözleşme süreçlerini birer 'satış sözleşmesine' dönüştüren bu anlayış emek mücadelesinin üzerinde bir yüktür, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin yaşadığı devasa sorunlara çözüm üretmesi mümkün değildir. İktidardan beslenen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'da temsilini bulan anlayışa rağmen emekten, eşitlikten, özgürlükten ve laiklikten yana sözümüzü yükseltmeye, emekçilerin ortak mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz."