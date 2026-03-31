KESK'ten Ali Yalçın'a Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Niyazi Bulut, Ali Yalçın'ın sözlerini kınayarak ayrıştırıcı dilin emek mücadelesine zarar verdiğini belirtti.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın  "Türkiye 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözlerine tepki göstererek, "İktidarın aparatı haline dönüşmüş Ali Yalçın'ın kişisel ikbal uğruna iktidardan yana olmayan herkesi 'ajan', 'tehlikeli', 'düşman' ilan eden, Cumhuriyetin değerlerine saldıran bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilini ve tutumunu kınıyoruz" dedi.

KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut, sendika binasında yaptığı basın açıklamasında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın "Türkiye 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözlerine tepki gösterdi.

Ayrıştırıcı dilin emek mücadelesinin dili olamayacağını belirten Bulut, şunları söyledi:

"Kamu emekçilerinin gündemi yoksulluk sınırının altında, emeklilerin ise açlık sınırında ücrete mahkum edilmesi, kamuda liyakatsizlik, kiralarını ödeyemiyor olmaları, işyerlerinde kadınlara yönelik taciz, şiddet ve mobbing, toplu sözleşmelerin sefalet ücretleriyle sonuçlanmasıdır. Bu ağır tablonun ortaya çıkmasında en büyük sorumluluğu olan Ali Yalçın düzeysiz açıklamalarıyla gündemi saptırmak istemektedir."

İktidarın aparatı haline dönüşmüş Ali Yalçın'ın kişisel ikbal uğruna iktidardan yana olmayan herkesi 'ajan', 'tehlikeli', 'düşman' ilan eden, Cumhuriyetin değerlerine saldıran bu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dili ve tutumunu kabul etmiyor, kınıyoruz. İktidarın politikalarının yan ürünü olan bu dile ve zihniyete kamu emekçileri itibar etmeyecektir. Emekçilerin haklarını korumak yerine, toplu sözleşme süreçlerini birer 'satış sözleşmesine' dönüştüren bu anlayış emek mücadelesinin üzerinde bir yüktür, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin yaşadığı devasa sorunlara çözüm üretmesi mümkün değildir. İktidardan beslenen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'da temsilini bulan anlayışa rağmen emekten, eşitlikten, özgürlükten ve laiklikten yana sözümüzü yükseltmeye, emekçilerin ortak mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ali Yalçın, Türkiye, Samsun, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:43:50. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.