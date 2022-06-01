KESOB'ta devir teslim töreni yapıldı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KESOB) Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Yönetim Kurulu Başkanı Seçilen Şeyhi Odakır, eski başkan Ahmet Övüç'ten yeni görevini teslim aldı.

KESOB Toplantı Salonu'nda yapılan törene KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır, KESOB eski başkanı Ahmet Övüç, yönetim kurulu üyeleri ve birlik üyeleri katıldı.

Hali hazırda tamamlanmayı bekleyen projeleri yeni yönetimin tamamlayacağını söyleyen KESOB eski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç, "Malumunuz bir taraf biter bir taraf da başlar. Bizden sonra Şeyhi kardeşim seçime girdi ve neticesinde başkan seçtiler. Benden sonraki arkadaşlara hayırlı görevler, başarılar temenni ediyorum. Biz elimizden geldiği kadar çalıştık ama iyi bir yıl atlatmadık. Nedeni de malumunuz geçtiğimiz yıl pandemiydi derken, hastalığımın da oluşması dolayısıyla tam 2 yıl görev yapamadık. Bundan sonra inşallah arkadaşlarımızın önü açık. Biz projelerimizin yerini aldık hazır, parasını da ayarladık hazır, arkadaşlarımız da bizim yaptıramadığımız esnaf sanayiyi inşallah yapacaklar. Ben arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum, başarılar temenni ediyorum" dedi.

Yeni görevi ile 32 bin esnafı kucaklayacaklarını söyleyen, KESOB Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da, "Sizlerin de bildiği gibi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğimizin seçimleri yapıldı. Burada esnaflarımız, sanatkarlarımız ve üyelerimiz bize görev verdi. İnşallah bu görevi layığıyla yapacağız. Burada tabi bizim de Oto Sanatkarlar Odası'nda başlatmış olduğumuz proje ve hizmetler var. İnşallah bu hizmetleri bütün odalarımıza yayarak, şehrimizi kucaklayarak, 311 delegemizi kucaklayacağız. Öncesinde bir odaya 2 bin esnafa hizmet ederken, şu anda 32 bin esnafa hizmet etmemiz gerekiyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte inşallah güzel hizmetler yapacağız. Ben Ahmet ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bir dönem de ben kendisi ile yönetimde bulundum. Güzel işler ve hizmetler yapıldı. Allah razı olsun. Yönetim kuruluna burada çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de onlardan aldığımız bayrağı ileriye taşıyacağız. 32 bin esnafımıza hizmet vereceğiz. Durmak yok hizmete devam diyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Övüç ve Odakır birbirine çiçek takdiminde bulundu. - KAYSERİ