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Kestane satıcıları yılbaşı yaklaşırken umutlu - Son Dakika

Kestane satıcıları yılbaşı yaklaşırken umutlu

08.12.2021 12:00
Kestane satıcıları yılbaşı yaklaşırken umutlu

Eskişehir'de kış mevsimine girilmesi ile birlikte kestaneler yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almaya başlarken, 100 gram pişirilmiş kestaneyi 12 liraya satan Mestan Özçelik, özellikle yılbaşında talebinin daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Eskişehir'de kış mevsimine girilmesi ile birlikte kestaneler yavaş yavaş tezgahlardaki yerini almaya başlarken, 100 gram pişirilmiş kestaneyi 12 liraya satan Mestan Özçelik, özellikle yılbaşında talebinin daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Yılın son günlerine girilen Eskişehir'de kestane satıcıları yavaş yavaş sokaktaki yerlerini almaya başladı. Ekim ve kasım ayında hasadı yapılan kestaneler soğuk günlerde vatandaşların içini ısıtmaya başladı. Özellikle yılbaşı günlerinin vazgeçilmezi olan kestaneler tezgahlarda alıcılarını bekliyor.

"Yılbaşı gecesi satışlarda yüzde 200 artış oluyor"

Eskişehir'de 10 yıldır pişirdiği kestaneleri tezgahında satan yapan Mestan Özçelik, yılbaşı yaklaşırken satışlarda yoğun artış beklediklerini söyledi. Tezgahı bir ay önce açtığına değinen Özçelik, "Şimdi 100 gram pişirilmiş kestaneyi 12 liraya satıyoruz. Yani kilosu 120 liraya geliyor. Kestanelerimiz Aydın ve İnegöl bölgelerinden geliyor. Bizim 4 aylık bir sezonumuz var. Bunlar kış aylarına denk geliyor. Tabii ki yılbaşında umudumuz yüksek oluyor. Herkesin sınırsızca para harcadığı ve eğlendiği bu günlerde taleplere yetişmekte zorlandığımız anlar oluyor. Fiyatlara bakmaksızın insanlar kestane almak için sıra oluşturuyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kestane satıcıları yılbaşı yaklaşırken umutlu
Kestane satıcıları yılbaşı yaklaşırken umutlu
Kestane satıcıları yılbaşı yaklaşırken umutlu
Kestane satıcıları yılbaşı yaklaşırken umutlu

Eskişehir, Yılbaşı, Kasım, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kestane satıcıları yılbaşı yaklaşırken umutlu - Son Dakika


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