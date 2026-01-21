Bu ilçede üniversite öğrencilerinin ulaşım kartları belediyeden - Son Dakika
Bu ilçede üniversite öğrencilerinin ulaşım kartları belediyeden

Bu ilçede üniversite öğrencilerinin ulaşım kartları belediyeden
21.01.2026 09:30  Güncelleme: 09:32
Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 2025 yılı boyunca eğitim, gençlik, kentsel dönüşüm ve sosyal yardımlar konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Toplu ulaşım desteği ile binlerce öğrenciye yardımda bulunduklarını belirtti.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 2025 yılı boyunca özellikle eğitim, gençlik, kentsel dönüşüm ve sosyal yardımlar alanında önemli adımlar atıldığını vurguladı. Başkan Erol, 2025 yılında 4 bin 135 öğrenciye 2 milyon 4 bin 600 lira destek verdiklerini, göreve geldikleri günden bugüne ise 7 bin öğrenciye 3 milyona yakın ulaşım desteği sağladıklarını söyledi. Belediye, lise ve üniversite öğrencilerinin toplu ulaşım kartlarının maliyetlerini karşılayıp onların aile bütçelerine destek oluyor.

Başkan Erol, "Görevde 20. aya gelmiş olduk. Seçim beyannamemizde verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Önceliğimiz eğitim ve gençlik oldu. Okullarımızın güvenli ve verimli olabilmesi için yaklaşık 14 milyon liralık yatırım yaptık. Üniversite öğrencilerimizin ulaşım kartlarını ücretsiz sağladık ve binlerce öğrencimize test kitaplarını dağıttık" dedi.

Erol, gençler için kültürel ve sportif faaliyetlere de yoğun destek verildiğini belirterek, "2025 yılında beş halı sahayı tamamladık ve önümüzdeki ay açılışlarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca motivasyon eğitimleri, sanatçı söyleşileri ve etkinliklerle gençlerimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağladık. 2025'te yaklaşık 150 etkinlik düzenledik" ifadelerini kullandı.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinerek, "Deprem bölgesinde yer alan Vani Mehmet Mahallesi'ndeki sorunlu alanları ada bazında altı parçaya bölerek çözüm sürecini başlattık. 2026 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarında yüzde 80 oranında temelleri atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik uygulamalarına da dikkat çeken Erol, "Yaklaşık 700 aileye her ay 35 bin ekmeği ücretsiz dağıtıyoruz. Kendi ürettiğimiz ekmekleri en kaliteli ve en ucuz fiyatlarla sunmaya devam ediyoruz. Aşevimizde her gün 300'e yakın sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Aile destek kartlarımızla 260 aileye 2026 yılında da destek sağlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Kestel'de ikamet edip de Bursa'nın diğer ilçelerinde eğitim gören lise ve üniversite öğrencilerimize ulaşım desteği sağladık. 2024 Nisan ayından bugüne kadar 7 bin 324 öğrenciye 2 milyon 915 bin 400 lira, 2025 yılında ise 4 bin 135 öğrenciye 2 milyon 4 bin 600 lira destek sağladık" dedi.

Başkan Erol, belediyenin düğün salonları, otoparklar ve diğer sosyal tesislerde fiyatları sabit tutarak halkın ekonomik yükünü hafiflettiğini de sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Gençlik, Ekonomi, Kestel, Yerel

Son Dakika Yerel Bu ilçede üniversite öğrencilerinin ulaşım kartları belediyeden - Son Dakika

SON DAKİKA: Bu ilçede üniversite öğrencilerinin ulaşım kartları belediyeden - Son Dakika
