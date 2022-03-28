Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika
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Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı

28.03.2022 14:23

Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladıBURSA Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali, büyük bir coşkuyla başladı.

Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı

BURSA Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali, büyük bir coşkuyla başladı.

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen Kestel 1.Tiyatro Festivali, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış ile kapılarını açtı. Açılışa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, MHP İlçe Başkanı Tarkan Toraman ve ilçe protokolü katıldı. Açılışın ardından Türk Sineması ve tiyatrosunun önemli isimleri Ferdi Akarnur, Kayra Şenocak, Dost Elver ve Buket Dereoğlu'nun oynadığı 'Seni Unutmak İstemedim ki' isimli oyunun gösterimi yapıldı. Oyun büyük beğeni toplarken, oyuncular ayakta alkışlandı.

"Kestel, sanatla anılan bir ilçe olacak"

Açılışın ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "İlk kez Kestel'imizde bir tiyatro festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığımızı en başından belirtmek istiyorum. Bugün 27 Mart, bugünün bir diğer anlamı ise Dünya Tiyatrolar günü olması. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart 'Dünya Tiyatrolar Günü' olarak her ülkede kutlanmaktadır. Bizlerde bu anlamlı ve özel etkinliği bu önemli günde başlatmak istedik. Kestel, artık sanatla, kültürle, tiyatroyla ve sinemayla anılan ve tanınan bir ilçe haline geldi. Bizler okumanın, eğitimin, ilimin ve kültürün her zaman destekçisi olduk, olmaya devam edeceğiz. Sömestr tatili boyunca çocuklarımıza yönelik tiyatro gösterimi gerçekleştirdik. Gelen olumlu dönüşler ve talepler üzerine bu projeyi sürekli hale getirdik. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Eski Kültür Merkezi'nde her hafta sonu çocuklarımıza yönelik tiyatro gösterimi bulunmakta. Tabi ki çocuklarımızın yanında yetişkinlerimizin de isteklerini kırmadık. Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bu proje ile Kestel 1.Tiyatro festivalini hayata geçirdik. 5 gün sürecek olan festivalimiz de Türk sinema ve tiyatrosunun değerli isimleri bu sahnede olacak. Ben, geleneksel hale getireceğimiz Kestel 1. Tiyatro Festivalinin hayırlı olmasını diliyorum hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum." dedi.

Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı
Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı
Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kestel Belediyesi 1.Tiyatro Festivali başladı - Son Dakika


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