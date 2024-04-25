Kestel Belediyesi Çevre Kirliliği İle Mücadele İçin Seferberlik Başlattı - Son Dakika
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Kestel Belediyesi Çevre Kirliliği İle Mücadele İçin Seferberlik Başlattı

Kestel Belediyesi Çevre Kirliliği İle Mücadele İçin Seferberlik Başlattı

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, hava, su ve toprak kirliliğinin en yoğun yaşandığı ilçede çevre kirliliği ile mücadele için seferberlik başlattıklarını açıkladı. Boyahanelerden başlayarak, tüm kirletici sanayinin çevre dostu haline gelmesini sağlayacaklarını belirten Başkan Erol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişime geçerek denetim yetkisi alacaklarını da söyledi.

25.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:43
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Hava, su ve toprak kirliliğinin en yoğun yaşandığı ilçelerden Kestel'de yerel seçimlerin ardından seferberlik başlattığını açıklayan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Boyahanelerden başlayarak, tüm kirletici sanayinin çevre dostu haline gelmesini sağlayacağız" dedi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinde Kestel'de önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, öncelikli gündemlerinin çevre kirliliğini önlemek olduğunu söyledi.

Kestel'de doğduğunu ve doğduğu günden bu yana Kestel'de yaşadığını ifade eden Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, çevre kirliliğini önleme çalışmalarına seçimin hemen ardından başladıklarını ve kirletici sanayi kuruluşlarında tespit çalışmalarına hız verdiklerini anlattı.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla Kestel Belediye Meclisi'nde komisyon kurulacağını ve komisyonun aktif görev yapacağını açıklayan Başkan Erol, "Seçim öncesinde olduğu gibi seçimden sonra da sürekli sahada, vatandaşımızla birlikteyiz. İlk aşamada çalışma stratejimizi belirliyoruz ve meclis üyesi, bürokrat arkadaşlarımızla yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Halkla iç içe sorunları belirliyor, çözümler üretiyoruz. Hepimizin bildiği gibi öncelikle çözmemiz gereken sorunumuz hava, su ve toprak kirliği. Bu konuda Yıldırım Belediye Meclisinde komisyon kuracağız. Ardından konu ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını da çalışmamıza dahil edeceğiz. Yaptığımız tespitlere göre sanayici arkadaşlarımızla bir araya gelerek 'çevre dostu sürdürülebilir üretime' geçilmesinin yollarını arayacağız" dedi. Çevre kirliliği ile mücadelede başarı sağlanabilmesi için çalışmaları bir adım öteye taşıyarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişime geçildiğini de söyleyen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan denetim yetkisi alarak, etkin bir şekilde kirlilikle mücadele etmeyi ana hedef olarak belirledik" diye konuştu.

Çevre kirliliğini önleme konusunda yapılacak çalışmalara destek olmaya hazır olduklarını ifade eden Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da, Bursa yararına yapılacak her çalışmada seve seve yer alacaklarını söyledi. Ziyarette Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ne ve Bursa basınına ilişkin bilgi veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı, köklü bir geçmişe sahip olan Bursa basının, özellikle yerel sorunları gündeme taşıdığını ifade etti.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı'nın yanı sıra, Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan yardımcıları İhsan Altıkardeş, Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Huriye Gül Kolaylı, Ersin Yıldıran, Mehmet Ali Ekmekçi ve Enhar Güneş ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kestel Belediyesi Çevre Kirliliği İle Mücadele İçin Seferberlik Başlattı - Son Dakika

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