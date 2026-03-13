Kestel'de camiler Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika
Kestel'de camiler Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor

Kestel\'de camiler Ramazan Bayramı\'na hazırlanıyor
13.03.2026 14:05  Güncelleme: 14:07
Kestel Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde camilerde kapsamlı temizlik ve hijyen çalışmaları başlattı. Çalışmalar, vatandaşların bayram namazını temiz bir ortamda kılabilmesi amacıyla titizlikle yürütülüyor.

Kestel Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik ve hijyen çalışması başlattı. Vatandaşların bayram namazını daha temiz ve sağlıklı bir ortamda kılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki camiler titizlikle temizleniyor.

Kestel Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde camilerin iç ve dış bölümlerinde detaylı temizlik yapılırken, halılar özel makinelerle süpürülerek hijyenik hale getiriliyor.

Öte yandan cami avluları, abdesthaneler ve ortak kullanım alanları da dezenfekte edilerek ibadete hazır hale getiriliyor. Ramazan Bayramı öncesi camilerin bahçelerinde de yeşilliklerin düzenlenmesi ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadet edebilmesi için camilerde temizlik ve düzenleme çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Kestel Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanması planlanıyor.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada ibadethanelerin temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi;

"Camilerimiz, birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hissedildiği, manevi değerlerimizin yaşatıldığı en kıymetli mekanlarımızdır. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için ilçemizdeki tüm camilerimizde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Hemşehrilerimizin bayram namazını gönül rahatlığıyla kılabilmesi için ibadethanelerimizi en güzel şekilde hazırlıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum." - BURSA

Son Dakika Yerel Kestel'de camiler Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kestel'de camiler Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor - Son Dakika
