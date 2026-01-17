Kestel ve Gürsu\'da fabrikalar artık zehir saçmayacak

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçenin en büyük sorunlarından biri olan fabrikaların oluşturduğu hava kirliliğinin çözümü için Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde hidrojenli hibrit filtrasyon sisteminin bu ay kurulacağını ve diğer OSB'ler için de harekete geçeceklerini söyledi. Başkan Erol, sistemin başarılı olması durumunda Türkiye'de ilk olarak diğer ilçelere ve illere örnek olacağına dikkat çekti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde hava kirliliğiyle mücadele kapsamında önemli adımlar atılıyor. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçede yaşayan vatandaşların büyük bölümünün en önemli sorun olarak hava kirliliğini dile getirdiğini belirterek, bu sorunun çözümü için somut adımlar atıldığını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren hava kirliliğiyle mücadeleyi öncelik haline getirdiklerini ifade eden Başkan Erol, "Bu iş çözülene kadar arkasında olacağımızı söyledik. Geldiğimiz noktada sanayicilerimizin de çözüm sürecine paydaş olmaya başladığını görüyoruz. 2025 yılında çevreyle ilgili en büyük cezaların yazıldığı bir dönem yaşadık. 2026 yılında ise yeni bir sistem kuruyoruz" dedi.

Yeşil Çevre Kooperatifi öncülüğünde, Bursa Valiliği'nin koordinasyonunda bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Erol, "Bursa Valisi Erol Ayyıldız önderliğinde yürütülen çalışmalar sonucu, bu ay içerisinde Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde hidrojenli hibrit bir filtrasyon sistemi kurulacak. Daha önce prototipini denedik ve olumlu sonuçlar aldık. Şimdi fabrikanın üretim prosesine uygun şekilde hazırlanan proje hayata geçirilecek" diye konuştu.

Kestel ilçesindeki bütün OSB'lerdeki fabrika bacaları bu sistemi kullanacak

Sistemin başarılı olması halinde Türkiye'de ilk olacağını vurgulayan Başkan Erol, "Bu çalışma önce Kestel'de, ardından Bursa'da ve sonrasında Türkiye genelinde örnek olacak. Kestel'de yaklaşık 80'e yakın boya bacası bulunuyor. Bursa genelinde ise bu sayı 900'e yaklaşıyor. Sistem başarılı olursa bakanlık nezdinde yönetmeliğe alınması için girişimlerde bulunacağız. Filtrasyon sistemlerinin organize sanayi bölgeleri üzerinden kurulacak. Organize sanayi bölgeleri kendi yönetimleri üzerinden sorumluluk alacak. Kestel OSB'de yaklaşık 20, Barakfa OSB'de 30'un üzerinde, Uludağ OSB'de ise 20'nin üzerinde baca bulunuyor. Yakın zamanda bu konuda somut adımların net şekilde görüleceğini düşünüyoruz" dedi. - BURSA