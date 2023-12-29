 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kestel Muhtarlar Derneği'ne Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kestel Muhtarlar Derneği'ne Yeni Hizmet Binası Açıldı

Kestel Belediyesi tarafından Kestel Muhtarlar Derneği'ne tahsis edilen yeni hizmet binası törenle açıldı. Açılışa Kestel Kaymakamı, Kestel Belediye Başkanı, CHP Bursa milletvekili ve diğer yetkililer katıldı. Konuşmalarda muhtarların önemi vurgulandı ve yeni binanın ilçeye hayırlı olması temenni edildi.

Kestel Muhtarlar Derneği\'ne Yeni Hizmet Binası Açıldı
29.12.2023 - 16:36,  Güncelleme: 17:11
Abone Ol

Kestel'de bulunan 36 mahallenin hizmetinin daha iyi sağlanması için Kestel Belediyesi tarafından Kestel Muhtarlar Derneğine tahsis edilen yeni hizmet binası yapılan törenle açıldı.

Kestel Muhtarlar Derneği Başkanlığı'nın yeni hizmet binası açılışına Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, CHP Bursa mv. Hasan Öztürk, Kestel İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik, ilçe Jandarma Komutanı Can Ayhan, siyasi parti ilçe başkanları, Muhtarlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Derneğin açılışında konuşan Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, " Vatandaşımızın devlete en sıcak ulaşan eli, en yakın idare birimi olan muhtarlarımız bölgelerimizdeki, geliştirdiğimiz projelerin köylerimize, mahallelerimize ulaşmasında bizlerle her zaman işbirliği içinde olmuşlardır. Bizlere her zaman yardımcı olmuşlardır. Muhtarlık gerçekten fedakarlık özveri isteyen bir mühessesedir. Bu açıdan hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu binamızın ilçemize kazandırılmasında en büyük emeği olan başta Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoru. Bu binamızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır açılışta yaptığı konuşmasında " Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve aslında meydanın bir parçası olan, üst katında gençlik merkezi olarak tasarladığımız, uzun zamandır muhtarlarımız bu noktada hizmetlerini gerçekleştireceği, buluşabilecekleri merkezi bir nokta taleplerine İnşallah karşılık vermiş oluyoruz. Muhtarlarımız her birisiyle Kestel'in her bir sokağı ve mahalleleri için özveriyle birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız. Ben öncelikle bitirmek üzere olduğumuz beş yılda tüm emekleri için birlikte ortak gayret sarf ettiğimiz her bir muhtarima şükranlarımı arz ediyorum. Daha evvel şube şeklinde hizmet gösterirken 2023 yılında artık Kestel muhtarlar derneği olarak hayata geçti. İnşallah bu binada güzel hizmetler olacak halkımızın muhtarlarımıza bir şekilde ilk noktadan ulaştıkları ilk kapıları ve akabinde belediyeye ulaşıyorlar o noktada sayın cumhurbaşkanımıznda muhtarlarımıza vermiş olduğu önemi her bir görüşmesinde her bir cümlesinde ifade ediyorlar. Bizler için de çok kıymetliler. İnşallah burada güzel hizmetlere imza atacaklar. " dedi.

Kestel Muhtarlar Derneği Başkanı Ersin Easlan Yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımıza daha hızlı verebilmek adına bu güzel hizmet binamızı bizlere kazandıran Kestel belediye başkanımız Önder Tanır'a tüm bu arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde mali idari seçimlerine katılacak olan muhtar arkadaşlarımıza başarılar diler, görevlerini teslim edecek arkadaşlarımıza da teşekkür ederim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kestel Belediyesi, Önder Tanır, Kestel, Bursa, Yerel yönetim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kestel Muhtarlar Derneği'ne Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:07:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kestel Muhtarlar Derneği'ne Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement