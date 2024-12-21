KFC Önünde Eşinin İşten Çıkarılmasına Protesto

Yerel

Eskişehir'de fast food restoranında çalışan eşinin yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı evine daha uzak bir şubeye gönderileceğini öğrenen Gökay Başar, piknik tüpü ve çaydanlığını alarak işletme önünde oturma eylemi başlattı.

Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan KFC isimli fast food restoranında çalışan 32 yaşındaki Mısra Başar iddiaya göre mesai arkadaşıyla anlaşmazlık yaşadı. Yine iddiaya göre Başar, iş yerinden evine uzak bir şubeye yollanmak istendi. Ulaşımın çok zor olacağını ve 9 aylık bebeği olduğunu ifade eden Mısra Başar, bu isteği kabul etmek istemedi.

"Dün başka şubeye transfer edileceğini söylediler"

Mısra Başar'ın eşi, Gökay Başar yaşanan durum sonrası işletme önünde oturma eylemi yapmaya başladı. Yanında piknik tüpü ve çaydanlık getiren Başar, işletme önündeki kaldırıma oturarak "Bu iş yerinde ayrımcılık ve mobing var" yazılı kartonu açtı. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen kaldırımda oturan Gökay Başar, "Eşim Atatürk Bulvarı KFC şubesinde çalışıyordu. Şirkette toplam 2 buçuk senedir çalışıyordu ama 4 aydır bu şubedeydi. Yaklaşık 10 gün önce bir personelle arasında gerginlik yaşanmıştı. Herhangi bir küfür ya da fiziksel bir şiddet olmamıştı. Sadece iftira üzerine bir tatsızlık yaşandı. Yaşanılanların üzerinden 10 gün geçmesine rağmen dün başka şubeye transfer edileceğini söylediler. Eşim 9 aylık bebeğimizin olduğunu ve aracımız olmadığını bu sebeple ulaşımda zorluk yaşayacağını dile getirdi. Eşime, 'Biz kesinlikle seni göndereceğiz, diğer personel bizim işimize yarar' ifadelerini kullandılar. Eşim diğer şubeye gidemeyeceğini dile getirerek bu sabah vardiyasına geldi fakat içeriye almadılar. Başka şubeye transfer edildiğini oraya gitmiyorsa tutanak tutulup, çıkışının verileceğini söylediler. Hukuken 2 personel sorun yaşıyorsa iki personele de iş yeri değişikliği yapılmalıdır. Burada mobbing, eşitsizlik ve ayrımcılık vardır. Eşim psikolojisi bozulduğu ve çocuğumuzla ilgilenmek zorunda olduğu için yapamadı. Ben de bunun üzerine KFC önünde sessizce oturma eylemi yapıyorum. Bir personelin akrabası hakkında ileri geri konuştuğumuz iddia edildi. Ancak böyle bir durum söz konusu değildi. O kişiyle özel problemlerimiz vardı. Eşimi karalamak adına ısrarla şube müdürlerine baskılar yapıldı. Eşim böyle bir şey yapmadığını defalarca söyledi. Müdürler, zorla eşimi iş kanununa aykırı şekilde çıkardı. İki kişi de aynı işi ve görevi yapıyorlar. Neye göre eşim değil de diğer çalışan daha çok işimize yarar denildi? Biz bu ülkede geçinmeye çalışan işçileriz, zaten zor şartlarda yaşıyoruz. Bebeğimiz var biz sadece hakkımızı arıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR