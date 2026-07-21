Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı

21.07.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatı, 40 yeni üye ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılını kutladı.

(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen buluşmada, partiye katılan 40 yeni üyeye rozetleri takıldı.

Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatı üyeleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldi.

Eskişehir'de bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmaya Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ülkü Özkaya, Gökhan Şahin, Pınar Telli Çeltemen ve Uğur Batur da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Zafer Partisi'ne katılan 40 yeni üyeye rozetleri takıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, Türk milletinin çok karanlık dönemlerden geçtiğini ifade ederek, "Burada olmak her şeyden öte vatansızlığın ne olduğunu bilmektir, vatansız kalmamak için her şeyi feda etmektir. Burada olmanız milletimizin geleceği için çok önemli" diye konuştu.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Gökhan Şahin de şunları söyledi:

"Bazı milletler tarih yazar, bazı milletler ise sefil bir şekilde diğer milletlerin yazdığı tarihi okurlar. Türk milleti, tarih yazan bir millettir. Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve 29 Ekim 1923'te küllerinden yeniden doğarak cumhuriyeti kurduğunda da bu millet, geçmiş tarihinden getirdiği büyük bir cesaretle mücadeleyle tekrar tarih yazmıştır. Bugün 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta yazılan da bu tarihin devamıdır. Kıbrıs bir savaş değildir, Kıbrıs bir barış harekatıdır. Kıbrıs'taki Rumlara ve Türk soydaşlarımıza barış getiren ve Türk milletini, Türk ordusunun gücünü ve iradesini ortaya koyan bir harekattır."

Cumhuriyeti güçlendirmek, milli egemenliği korumak, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak, Türk cumhuriyetini her alanda bağımsız ve güçlü kılmak çok önemli ve büyük bir sorumluluktur. Çünkü tam bağımsızlık yalnızca sınırları korumak değildir. Tam bağımsızlık kendi uçağını yapmak, kendi teknolojisini üretmek, kendi bilim insanını yetiştirmek ve kararlarını hiçbir dış baskı altında kalmadan verebilmektir.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINI NESİLLERE AKTARMAKLA MÜKELLEFİZ"

Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras budur. İnsanların ömrü kısadır, devletin ömrü ise uzundur. Milletler ise ortak hafızaları yaşadığı sürece güçlüdür. Biz bugün yalnızca bir salonda bulunmuyoruz. Ergenekon'dan Malazgirt'e, İstanbul'dan Çanakkale'ye, Sakarya'dan Cumhuriyet'e uzanan binlerce yıllık bir yürüyüşün tam ortasındayız. Biz bugün bu yürüyüşün sorumluları değil, aynı zamanda mirasçılarıyız ve bunu gelecek nesillere aktarmakla da ve vermekle de mükellefiz."

Kaynak: ANKA

Kıbrıs Barış Harekatı, Yerel Haberler, Zafer Partisi, Eskişehir, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

13:37
Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
13:06
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’in son hali gündem oldu
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 14:23:58. #7.12#
SON DAKİKA: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.