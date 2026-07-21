Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı

(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatı tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen buluşmada, partiye katılan 40 yeni üyeye rozetleri takıldı.

Zafer Partisi Eskişehir İl Teşkilatı üyeleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldi.

Eskişehir'de bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmaya Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ülkü Özkaya, Gökhan Şahin, Pınar Telli Çeltemen ve Uğur Batur da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Zafer Partisi'ne katılan 40 yeni üyeye rozetleri takıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, Türk milletinin çok karanlık dönemlerden geçtiğini ifade ederek, "Burada olmak her şeyden öte vatansızlığın ne olduğunu bilmektir, vatansız kalmamak için her şeyi feda etmektir. Burada olmanız milletimizin geleceği için çok önemli" diye konuştu.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Gökhan Şahin de şunları söyledi:

"Bazı milletler tarih yazar, bazı milletler ise sefil bir şekilde diğer milletlerin yazdığı tarihi okurlar. Türk milleti, tarih yazan bir millettir. Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve 29 Ekim 1923'te küllerinden yeniden doğarak cumhuriyeti kurduğunda da bu millet, geçmiş tarihinden getirdiği büyük bir cesaretle mücadeleyle tekrar tarih yazmıştır. Bugün 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta yazılan da bu tarihin devamıdır. Kıbrıs bir savaş değildir, Kıbrıs bir barış harekatıdır. Kıbrıs'taki Rumlara ve Türk soydaşlarımıza barış getiren ve Türk milletini, Türk ordusunun gücünü ve iradesini ortaya koyan bir harekattır."

Cumhuriyeti güçlendirmek, milli egemenliği korumak, hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak, Türk cumhuriyetini her alanda bağımsız ve güçlü kılmak çok önemli ve büyük bir sorumluluktur. Çünkü tam bağımsızlık yalnızca sınırları korumak değildir. Tam bağımsızlık kendi uçağını yapmak, kendi teknolojisini üretmek, kendi bilim insanını yetiştirmek ve kararlarını hiçbir dış baskı altında kalmadan verebilmektir.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINI NESİLLERE AKTARMAKLA MÜKELLEFİZ"

Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük miras budur. İnsanların ömrü kısadır, devletin ömrü ise uzundur. Milletler ise ortak hafızaları yaşadığı sürece güçlüdür. Biz bugün yalnızca bir salonda bulunmuyoruz. Ergenekon'dan Malazgirt'e, İstanbul'dan Çanakkale'ye, Sakarya'dan Cumhuriyet'e uzanan binlerce yıllık bir yürüyüşün tam ortasındayız. Biz bugün bu yürüyüşün sorumluları değil, aynı zamanda mirasçılarıyız ve bunu gelecek nesillere aktarmakla da ve vermekle de mükellefiz."