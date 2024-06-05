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Kıbrıs gazileri törenle sonsuzluğa uğurlandı

KARABÜK - Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazileri Hasan Çetin ve Cihan Akcabelen, düzenlenen törenle Karabük'te toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi Hasan Çetin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çetin için Eflani ilçesine Gökgöz Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip Topuzlu Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çetin'in naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Çetin'in yakınlarının yanı sıra Eflani Kaymakamı Mesut Akın, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi Başkanı Sebahattin Çorbacı ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası Eflani Kaymakamı Mesut Akın, hayatını kaybeden gazinin yakınına Türk bayrağı hediye etti.

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Cihan Akcabelen için de Aydınlıkevler Mahallesi Merkez Camii'nde tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Akcabelen'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Zonguldak'ın Devrek ilçesine götürüldü.

Cenazeye Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.