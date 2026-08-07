Kıbrıs Gazisi Ahmet Bacınak İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Bacınak, düzenlenen askeri tören ve cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Bacınak için Yakacık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Bacınak'ın naaşı, dualar eşliğinde Yakacık Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir, Yeni Parti Bayındır İlçe Başkanı Arif Uyguner, Milliyetçi Hareket Partisi Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Karakaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gazinin ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.