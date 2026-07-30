Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ertuğrul Pehlivan, son yolculuğuna uğurlandı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde düzenlenen cenaze törenine Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara başta olmak üzere kamu kurumlarının temsilcileri, gaziler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Ertuğrul Pehlivan, dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde Pehlivan'ın ailesi ve yakınlarına taziyelerini ileten Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, merhum gaziye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.