Bayındır, Kıbrıs Gazisi Fehim Sezgin’i uğurladı - Son Dakika
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Bayındır, Kıbrıs Gazisi Fehim Sezgin’i uğurladı

Bayındır, Kıbrıs Gazisi Fehim Sezgin’i uğurladı
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73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fehim Sezgin, İzmir Bayındır'da askeri törenle uğurlandı; cenazesi Potomoz Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fehim Sezgin, İzmir Bayındır'da düzenlenen cenaze töreniyle, dualarla defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Fehim Sezgin, Bayındır'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bıyıklar Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Gazi Sezgin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Potomoz Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Törene yoğun katılım oldu

Cenaze töreni, Kıbrıs Gazisi Fehim Sezgin'e duyulan saygının bir göstergesi olarak geniş bir katılımla gerçekleşti. Bayındır Bıyıklar Cami'nde kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ege Ordu Komutanlığından rütbeli subaylar, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar da katılarak aileye taziyelerini iletti.

Askeri törenle uğurlandı

Cenaze namazının ardından Sezgin için askeri tören düzenlendi. Tören sırasında Türk bayrağına sarılı naaş, askerlerin omzunda taşındı. Saygı duruşunun ardından yapılan dualarla Gazi Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı. Askeri tören, hem saygının hem de minnettarlığın bir ifadesi olarak anlam taşıdı.

Bayındır'da toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Fehim Sezgin'in cenazesi, Potomoz Mezarlığı'nda dualar eşliğinde defnedildi. Kıbrıs Gazisi'ne son veda, gözyaşları ve dualarla gerçekleşti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Kıbrıs, İzmir, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayındır, Kıbrıs Gazisi Fehim Sezgin’i uğurladı - Son Dakika

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