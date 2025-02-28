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Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin Kul son yolculuğuna uğurlandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi 72 yaşındaki 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Kul, hayatını kaybetti. Merhum gazinin cenazesi, bugün Cuma namazını müteakip düzenlenen askeri törenle Ayvalı köyünde toprağa verildi.

Törene, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, merhum gazinin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Hasan Hüseyin Kul, Ayvalı köyü mezarlığında dualarla defnedildi.

Köy halkından Kemal Yaşlı, Kıbrıs gazisi Hasan Hüseyin Kul'un çok sevilen bir kişi olduğunu ve gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.