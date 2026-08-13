Kıbrıs Gazisi Hidayet Düzen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kırşehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Kıbrıs gazisi Hidayet Düzen, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Hidayet Düzen için Çiçekdağı ilçesindeki Yeni Mahalle Yıldız Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de katıldı. Düzen, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Aile, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.