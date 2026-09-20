Kıbrıs Gazisi İsmet Tekdal, anıların okullarda ders olarak verilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kıbrıs Gazisi İsmet Tekdal, anıların okullarda ders olarak verilmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıbrıs Gazisi İsmet Tekdal, anıların okullarda ders olarak verilmesini istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 74 yaşındaki Iğdırlı gazi İsmet Tekdal, harekat anılarının arşivlenmesini ve okullarda ders olarak verilmesini istedi. 52 yıldır aynı duygularla anlattığını belirten Tekdal, yaşananların gençlere aktarılmasını ve unutulmamasını istedi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 74 yaşındaki Iğdırlı Kıbrıs Gazisi İsmet Tekdal, "Kıbrıs'taki olaylarımızı arşive alıp unutturmamak lazım. Çocuklarımıza, gerekirse okullarımızda bunları ders olarak da vermeliyiz" dedi.

Iğdırlı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na Katılanlar Dayanışma Derneği'nin de başkanlığını yapan Tekdal, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde Kıbrıs gazilerini temsil ettiğini belirtti.

1974 yılında askerlik görevini yapmak üzere Ankara Mamak'a gittiğini ve burada Kıbrıs'a çıkacaklarının kendilerine söylendiğini anlatan Tekdal, harekat öncesinde Mersin'e sevk edildiklerini söyledi. Tekdal, "Mersin, Silifke, Taşucu civarında birkaç gün konakladıktan sonra 20 Temmuz akşamı bizden önce giden komandolar ve jandarmalar bize yer açmışlardı. Biz tanklarla çıktık" diye konuştu.

Girne'ye ulaştıktan sonra batıya doğru ilerlediklerini ve Lapta çevresinde görev yaptıklarını belirten Tekdal, Lefke'ye ulaştıklarında Türk halkının kendilerini bayraklarla karşıladığını anlattı. Tekdal, "Türk bayraklarını görünce herkes, yaşlı genç demeden bayraklarını çıkarıp bize gösterdi. 'Biz Türk'üz' dediler" ifadelerini kullandı.

"BİZİM AMACIMIZ İNSANLARI ÖLDÜRMEK DEĞİL, BARIŞTI"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın amacının, Kıbrıs Türklerini korumak ve adaya barış getirmek olduğunu belirten Tekdal, Kıbrıs'ta Türklerin yaşadığı zulümlere tanık olduklarını söyledi. Tekdal, "Bizim amacımız barıştı, insanları öldürmek değildi. Biz oraya huzur getirmek için gittik" dedi.

Harekatın daha fazla gecikmesi halinde Kıbrıs Türklerinin daha ağır kayıplar yaşayabileceğini savunan Tekdal, "Eğer biz iki sene, bilemedin üç sene daha geç gitseydik, belki de geriye kalan kardeşlerimizin büyük bir bölümü yok olacaktı" değerlendirmesini yaptı.

"52 YILDIR AYNI DUYGULARI YAŞIYORUM"

Aradan geçen yıllara rağmen harekat günlerinin hafızasında canlılığını koruduğunu belirten Tekdal, anılarını gençlere aktarmaya devam ettiğini söyledi. Tekdal, "52 yılda bugünkü gibi, dünkü gibi aynı zevk, aynı korku, aynı duygularla yine anlatıyorum. Konuşmalarımız kaybolmasın, çocuklarımıza bildirelim diye anlatıyoruz" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşananların kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Tekdal, "1974 yılından bu tarafa Kıbrıs'taki olaylarımızı arşive alıp unutturmamak lazım. Çocuklarımıza, gerekirse okullarımızda bunları ders olarak da vermeliyiz. O gün yaşananları gençler bilsin. Bizim yaşadıklarımız belleklerden silinmesin. Geçmişimizi çocuklarımıza aktaralım" dedi.

Kaynak: ANKA
Kıbrıs Barış HarekatıKıbrısGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi 100 liranın üstünü gören motorine gece yarısı indirimi
12:06
Bakan Fidan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek sinyali mi “İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz“
Bakan Fidan'dan Suudi Arabistan'a askeri destek sinyali mi? "İhtiyaçları karşılama yönünde sıkıntımız olmaz"
11:35
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
Trafik magandası bu kez erkek değil kadın! Korna çalan genç kadına dehşeti yaşattı
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
10:50
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
Abdülhamid Terkin ile Ayşegül Yaşar cinayetleri çözüldü
10:31
Tapuda yeni dönem başlıyor Bunu yapmayan ev satamayacak
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak
10:31
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10 kişinin öldüğü okul, milli eğitim binası olacak
10:18
Nusret yine yaptı yapacağını Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 13:03:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi İsmet Tekdal, anıların okullarda ders olarak verilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement