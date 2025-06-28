Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mahmut Okut (72), son yolculuğuna uğurlandı.
Okut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Kara Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda taşınarak Koçköy mezarlığına defnedildi. Ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Amasya Valisi Önder Bakan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - AMASYA
Son Dakika › Yerel › Kıbrıs Gazisi Mahmut Okut Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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