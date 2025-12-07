Sökeli Kıbrıs Gazisi Avcı son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Söke ilçesinde Kıbrıs Gazisi Mehmet Avcı tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken, Avcı düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Avcı'nın bir süredir tedavi gördüğü hastalığı dolayısıyla hayatını kaybetti. Avcı'nın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Kıbrıs Gazisi Avcı için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Söke Garnizon Komutanlığından askeri erkan, Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez, siyasi parti ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Avcı, Çavdar Mahalle Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi. - AYDIN