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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

26.01.2022 16:48
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muharrem Güner, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muharrem Güner, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Muharrem Güner hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Güner'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, doğduğu Kırklareli'nin Vize ilçesi Çakıllı beldesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazından sonrası 6 çocuk babası Güner'in cenazesi askeri törenle belde mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Saray Kaymakamı Adem Ünal, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal, Vize Garnizon Komutanı Piyade Albay Servet Aya, Saray Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ergüner Şinik, Vize İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Taşan, Saray İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya, Vize İlçe Emniyet Müdür Vekili Aykut Erdem Özbey, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Saray Temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, dost ve akrabalarının yanı sıra gaziler katıldı. - KIRKLARELİ

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Hisarcık, Tekirdağ, Kıbrıs, Saray, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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