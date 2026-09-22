Kıbrıs\'ta feribot kazasında yaralanan Akkaya ailesi MHP\'li Erbaş\'a teşekkür etti

Kıbrıs'ta meydana gelen feribot kazasında yaralanan Tavşanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Hüseyin Akkaya ve oğlu Alper Akkaya, tedavi ve destek döneminde kendilerini yalnız bırakmayan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'a teşekkür etmek amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tavşanlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Kızlarını ziyaret etmek üzere gittikleri Kıbrıs'ta feribot kazası geçirerek yaralanan Tavşanlı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Hüseyin Akkaya ile Alper Akkaya, kazanın ardından başlatılan tedavi ve takip döneminde desteklerini esirgemeyen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'a şükranlarını sundu. Bu kapsamda MHP Tavşanlı İlçe Başkanlığına gerçekleştirilen ziyarette Akkaya ailesi, gösterilen yakın ilgi ve yardımlardan dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Ziyaret sırasında Akkaya ailesinin güncel sağlık durumları hakkında bilgi alan parti yönetimi, aileye geçmiş olsun dileklerini yineledi. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Behiç Barut, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Hasan Hüseyin Akkaya ve Alper Akkaya'ya teşekkür ediyor, yaşadıkları elim kaza nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve afiyet diliyoruz" şeklinde konuştu.