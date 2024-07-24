Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ziyaret etti

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CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Egemenlik Evi'ndeki Başkanlık makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Tugay'ın var olan sorunları akılcı politikalarla çözeceğine inandıklarını belirtti.

24.07.2024 15:16  Güncelleme: 15:21
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(İZMİR)- CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Egemenlik Evi'ndeki Başkanlık makamında ziyaret etti.

CHP 7'nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ziyarette bulundu. Tugay, Kılıçdaroğlu'nu Egemenlik Evi'nin önünde karşıladı. Karşılamanın ardından başkanlık makamına geçildi. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu ve Mahir Polat da eşlik etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Her belediyenin olduğu gibi İzmir'in de sorunları var. Sorunsuz bir belediye yok. Ama biz Sayın Başkan'ın var olan sorunları akılcı politikalarla çözeceğine inanıyoruz. Kendisini hepinizin huzurunda kutluyorum ve görevinde başarılar diliyorum. Var olan politikalar başarıyla sürdürülecektir. Bundan arkadaşlarımın emin olmasını isterim" dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay\'ı ziyaret etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ı ziyaret etti - Son Dakika

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