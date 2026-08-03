Kilimli’de 367 TOKİ konutunun temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilimli’de 367 TOKİ konutunun temeli atıldı

Kilimli’de 367 TOKİ konutunun temeli atıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde TOKİ'nin 700 konutluk sosyal konut projesinde ilk etabın temeli törenle atıldı. İlk etapta 367 konut ve 8 iş yeri yer alacak; ikinci etap için ihale bu yıl içinde yapılacak.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde uzun süredir beklenen TOKİ sosyal konut projesinde ilk kazma vuruldu. Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilecek 700 konutluk projenin ilk etabında 367 konut ile 8 iş yerinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kilimli'de gerçekleştirilen temel atma töreni kurban kesimi ve dualarla başladı. Törene Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Mustafa Karakoca, MHP Kilimli İlçe Başkanı Atakan Örer, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Sebahattin Gülay, AK Parti Gelik Belde Başkanı Muhammet Bahar, belediye meclis üyeleri, yüklenici firma temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İlk etapta 367 konut ve 8 iş yerinin temelini attık. Türkiye Taşkömürü Kurumu süreçte önemli destek verdi. İkinci etap için de görüşmelerimiz sürüyor. Bu yıl içerisinde yaklaşık 330 konutluk ikinci etap ihalesini gerçekleştirerek hedefimiz olan 700 konutu Kilimli'mize kazandırmak istiyoruz" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle ilçeye kalıcı ve güvenli bir yatırım kazandırıldığını belirterek, projede emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

MHP Kilimli İlçe Başkanı Atakan Örer ile AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Mustafa Karakoca da yaptıkları konuşmalarda Cumhur İttifakı'nın uyum içerisinde çalışarak Kilimli'nin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini ifade etti.

Projeyi üstlenen yüklenici firma adına konuşan Veysel Güzel ise sözleşme süresinin 550 gün olduğunu belirterek, tüm imkanları seferber ederek çalışmaları planlanan takvimden daha önce tamamlamayı ve konutları hak sahiplerine erken teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından butona basılarak ilk etapta 367 konut ve 8 iş yerini kapsayan projenin temeli atıldı. Yetkililer, ikinci etap çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Kilimli'de toplam 700 sosyal konutun vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Kaynak: İHA

Sosyal Konut, Zonguldak, Kilimli, Yaşam, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kilimli’de 367 TOKİ konutunun temeli atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
14:13
Erdal Beşikçioğlu’nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu
13:48
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 14:23:46. #7.13#
SON DAKİKA: Kilimli’de 367 TOKİ konutunun temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.