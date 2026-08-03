Kilimli’de 367 TOKİ konutunun temeli atıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde uzun süredir beklenen TOKİ sosyal konut projesinde ilk kazma vuruldu. Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilecek 700 konutluk projenin ilk etabında 367 konut ile 8 iş yerinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kilimli'de gerçekleştirilen temel atma töreni kurban kesimi ve dualarla başladı. Törene Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Mustafa Karakoca, MHP Kilimli İlçe Başkanı Atakan Örer, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Sebahattin Gülay, AK Parti Gelik Belde Başkanı Muhammet Bahar, belediye meclis üyeleri, yüklenici firma temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, uzun süredir üzerinde çalıştıkları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İlk etapta 367 konut ve 8 iş yerinin temelini attık. Türkiye Taşkömürü Kurumu süreçte önemli destek verdi. İkinci etap için de görüşmelerimiz sürüyor. Bu yıl içerisinde yaklaşık 330 konutluk ikinci etap ihalesini gerçekleştirerek hedefimiz olan 700 konutu Kilimli'mize kazandırmak istiyoruz" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle ilçeye kalıcı ve güvenli bir yatırım kazandırıldığını belirterek, projede emeği geçen tüm kurum ve yetkililere teşekkür etti.

MHP Kilimli İlçe Başkanı Atakan Örer ile AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Mustafa Karakoca da yaptıkları konuşmalarda Cumhur İttifakı'nın uyum içerisinde çalışarak Kilimli'nin yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini ifade etti.

Projeyi üstlenen yüklenici firma adına konuşan Veysel Güzel ise sözleşme süresinin 550 gün olduğunu belirterek, tüm imkanları seferber ederek çalışmaları planlanan takvimden daha önce tamamlamayı ve konutları hak sahiplerine erken teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından butona basılarak ilk etapta 367 konut ve 8 iş yerini kapsayan projenin temeli atıldı. Yetkililer, ikinci etap çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Kilimli'de toplam 700 sosyal konutun vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.